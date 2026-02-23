부산 청년 고용·소득 2020년 대비 10%p 상승

상용근로자 비중 증가, 참가율 개선

청년 인구 감소 둔화, 경제 기반 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 공식통계 및 민간 빅데이터 분석 결과 2020년 대비 청년 인구 감소 둔화 속에 고용·소득·생활지표에서 뚜렷한 긍정적 변화가 나타났다고 23일 밝혔다.

전국 최초로 소득·신용 기반 인구 빅데이터를 분석한 결과, 부산 청년(20~39세)은 무직·불안정 일자리에서 벗어나 안정적인 임금근로와 급여소득 중심 구조로 재편되는 질적 변화가 나타났다.

청년(18~39세) 취업자수 및 고용률 추이[표=국가데이터처] 2026.02.23

2022년 대비 2025년 무직자 비율은 44.8%에서 34.8%로 10%포인트(p) 줄었고, 급여소득자 비율은 37.9%에서 45.0%로 7.1%p 늘었다. 이는 단순 취업 확대를 넘어 안정적 소득 기반 경제활동인구 중심 질적 성장을 시사한다.

부산 전입 청년·장년층은 전출자보다 실질 여유자금이 많고 30대 고소득층 유입과 40대 상위 소득 유지로 허리층이 강화됐다. 최근 3년 정주 청년은 이동 인구 대비 소득 안정성과 가계 여유 수준이 높아 경제 기반이 확대됐다.

고용지표에서도 양적·질적 성장이 뚜렷했다. 청년(18~39세) 고용률은 2020년 58.0%에서 2024년 65.6%로 7.6%p 상승, 8대 도시 1위다. 상용근로자 비중은 65.3%에서 67.5%로 2.3%p 증가했다.

국가 고용동향(15~29세)에서도 경제활동참가율 44.6%→46.6%(2.0%p↑), 고용률 41.2%→44.1%(2.9%p↑), 실업률 7.7%→5.5%(2.2%p↓)로 전국보다 호전됐다. 부산시는 공식 원자료로 18~39세 맞춤 지표를 재구성·활용 중이다.

주거·생활 여건도 경쟁력을 보였다. 2024년 청년(19~34세) 자가 점유율 52.5%로 서울(38.8%) 1.4배, 연소득 대비 주택가격(PIR) 부산 7.45·서울 8.69 수준이다. 통근·통학 30분 미만 비율은 부산 46.4%로 수도권 평균(39.8%)보다 6.6%p 높다. 여가활동은 시간 5.2시간·비용 295만 원으로 수도권(3.9시간·245만 원) 초과, 만족도 77.1%로 수도권(64.6%) 상회했다.

2025년 청년(15~39세) 근무여건 만족도는 2021년 대비 상승, 근무환경 9.6%p·임금소득 8.3%p 크게 늘었다. 구직 청년(39세 이하) 81.4%가 부산 취업 희망, 청년(19~34세) 80% 정주 의사를 밝혔다.

청년(18~39세) 인구 감소는 2021년 3.3만명→2025년 1.7만명으로 절반 축소, 순유출 7262명→6375명으로 줄었다. 활동인구 지수 2.6으로 서울·광주·제주와 동률 최고 수준이다.

박형준 시장은 "청년 인구 흐름이 소득·고용 질 동반 개선 과정"이라며 "데이터 기반 정책으로 일자리·주거·생활 여건을 강화하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com