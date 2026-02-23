부산시, 크루즈 터미널 24시간 운영 상시화 추진

관광객 체류 시간 증가·경제 효과

올해 크루즈 80만 명 방문 예상

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 올해 첫 오버나잇 크루즈 '레가타(Regatta)'호 입항에 맞춰 전국 최초로 크루즈 터미널 24시간 운영 체계를 가동했다고 23일 밝혔다. 시는 이를 계기로 체류형 크루즈 관광을 확대해 지역 상권과 관광산업에 활력을 불어넣겠다는 방침이다.​

부산항국제여객터미널에 접안한 크루즈선 [사진=부산항만공사] 2025.07.04

시에 따르면 3만t급, 승객정원 650명 규모의 레가타호는 한국·일본·중국을 잇는 15일 일정으로 운항 중이며 인천에서 21일 오후 7시 출항해 23일 오전 7시 부산항 북항 크루즈 터미널에 접안했다. 선박은 24일 오전 10시 일본 가나자와를 향해 다시 출항한다.​

부산항 입항 이후 승객 하선은 23일 오전 7시 접안 직후부터 밤 10시까지 가능하며 승선은 24일 출항 시각인 오전 10시까지 자유롭게 이뤄진다. 그간 오버나잇 크루즈가 들어와도 터미널 운영시간에 묶여 승객이 오후 10시 전후까지 서둘러 승선해야 했으나 24시간 운영 체계가 마련되면서 실질적인 체류 시간이 크게 늘어났다는 평가다.​

이번 24시간 운영은 부산시와 부산항만공사가 지난해부터 세관·출입국·검역(CIQ) 등 관계 기관과 협의를 이어온 끝에 얻어낸 결과다. 시는 지난해 제8회 중앙지방정책협의회에서 터미널 연장 운영을 공식 건의하는 등 업계와 현장의 요구를 정책에 반영하는 데 속도를 내왔다.​

체류 시간이 늘어나면서 지역 경제 파급 효과에 대한 기대도 커지고 있다. 시는 크루즈 관광객이 낮에는 해동용궁사, 범어사, 국제시장, 자갈치시장과 인근 경주 등을 둘러보고, 밤에는 부산 고유의 야간 관광 콘텐츠를 즐길 수 있도록 운영 전략을 세웠다.​

시는 낮 시간대 시내 관광을 마치고 터미널로 돌아오는 오후 1~6시에는 사회관계망서비스(SNS) 팔로우 이벤트를 진행해 관광객 참여를 유도할 계획이다. 이어 저녁에는 황령산 전망대를 중심으로 부산의 야경을 체험하는 '나이트 투어' 프로그램을 운영해 재방문으로 이어지는 체류형 관광을 유도한다.​

올해 부산 크루즈 시장은 오버나잇 크루즈 확대뿐 아니라 중국발 크루즈 입항 증가와 준모항 운영 확대 등으로 한층 다변화될 전망이다. 시는 오버나잇 크루즈 9항차, 중국발 크루즈 169항차, 준모항 운영 20회를 포함해 총 442항차 크루즈 선박이 입항하고, 약 80만 명이 부산을 찾을 것으로 예상하고 있다.​

시는 이에 대응해 기항지 관광 활성화 전략을 마련하고, 전략기반 타깃 마케팅, 관광 편의 제고, 콘텐츠 고도화, 재방문 설계를 핵심 과제로 제시했다. 선사별 맞춤형 마케팅으로 유치를 늘리고 이동 동선 개선과 터미널 환대 이미지 제고를 통해 크루즈 특화 관광 서비스를 구축한다는 구상이다.​

미식·지역 축제·사찰체험·전통시장 체험 등 일상형 기항지 콘텐츠를 확대해 부산만의 차별화된 매력을 체험하도록 하고 환송 공연, 포토존, 도시 이미지를 담은 기념품 팝업존 등으로 '떠난 뒤에도 기억되는 도시'를 설계할 계획이다.​

박형준 시장은 "전국 최초로 크루즈 터미널 24시간 운영 체계를 갖춘 것은 부산이 '글로벌 크루즈 중심 도시'로 도약하는 상징적인 성과"라며 "오버나잇 크루즈 확대에 선제 대응해 관광객 체류 시간을 늘리고 지역 상권과 관광산업 전반에 새로운 활력을 불어넣는 전환점으로 삼겠다"고 말했다.

