전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

진주시, 남강 비거테마 망경공원 조성 박차…관광벨트 구축

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

비거 테마공원·육교 관광벨트 구축
도심 관광 활성화·시민 편의 증대

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 진주시가 원도심 휴식 공간을 확충하고 남강의 자연경관과 역사 자원을 결합한 '망경공원' 조성에 속도를 내며 남강 관광벨트 구축에 나섰다.

시는 역점 사업인 '원더풀 남강 프로젝트'의 핵심으로 망경공원을 추진하고 있으며, 공원 인프라가 부족했던 원도심에 활력을 불어넣고 역사·문화 관광도시 도약의 기반을 마련한다는 구상이다. 시는 망경공원을 진주의 비거(飛車)를 주제로 한 체험형 '비거 테마공원'으로 조성 중이다.

경남 진주시가 남강의 자연경관과 고유한 역사를 결합해 차별화한 관광 자원인 '망경공원' 조성 사업에 박차를 가하고 있다.[사진=진주시] 2026.02.23

소망진산 유등공원과 망경공원을 연결하는 '비거 육교'는 설계 공모로 추진돼 단절됐던 두 공간을 하나의 보행축으로 묶었다. 너비 5m, 길이 40m 규모 철골 구조물에 알루미늄 패널 외장과 목재 덱 바닥을 적용해 안전하고 쾌적한 보행 환경을 갖췄다.

진주의 역사 자산인 비거가 하늘로 비상하는 순간을 형상화한 디자인으로 조형미를 강조했으며, 공원 간 이동 편의와 관광 동선의 연속성을 높였다.

야간에는 육교 외벽 타공 패널 사이로 새어 나오는 조명이 남강 위를 떠다니는 유등 이미지를 구현해 새로운 야간 경관 명소로 주목받고 있다. 수많은 유등이 강을 따라 흐르는 듯한 연출로, 단순 보행로를 넘어 진주의 정체성과 예술성을 담은 상징 공간으로 자리매김하고 있다.

비거 육교와 연계된 '비거 숲길'은 설계 공모 일환으로 정비돼 지난해 준공됐다. 노후 산책로를 정비해 남강의 자연경관을 가까이에서 즐길 수 있는 휴식 공간으로 재탄생했으며, 비거 육교에서 망진산 봉수대를 잇는 구간에 전망 덱 2곳을 설치해 남강과 진주성 등 시내 전경을 한눈에 조망할 수 있다.

총연장 560m인 비거 숲길 일부에는 스틸 그레이팅 구조를 적용해 개방감과 내구성을 동시에 확보했다. 여기에 야간 조명을 설치해 시간 제약 없이 안전하게 걸을 수 있는 보행 환경을 마련했으며, 소망진산 유등공원에서 옛 봉수대로 이어지는 관광 동선이 구축돼 공원 접근성과 이용 편의가 크게 개선됐다.

'망경공원 전망대 조성사업'은 지난해 착공해 올해 준공을 앞두고 있다. 전망대 상부를 개방형 외부 공간, 전통 누각 구조로 설계해 바람이 통하는 쉼터로 만들고, 촉석루와 조화를 이루는 새로운 남강 경관을 연출할 계획이다. 시민을 위한 열린 조망 공간으로 활용도를 높인다는 방침이다.

'전통문화 정원 조성사업'은 2024년 관광자원 개발사업에 선정돼 전환사업비를 확보했으며, 지난해 12월 공사에 들어갔다. 입구 정원, 정수장·펌프장 구역, 숲 정원 등 3개 지구로 나눠 전통 수종을 심고 전통 정원 요소를 현대적으로 재해석해 자연과 조화를 이루는 한국형 전통 정원을 구현한다.

시는 망경공원 일원에 이용객 편의를 위한 주차장 조성을 추진하는 동시에, 그동안 폭이 좁아 불편을 초래했던 공원 진입 도로의 확·포장 공사를 2026년까지 마무리할 계획이다. 이를 통해 시민 누구나 접근하기 쉬운 도심 속 휴식·관광 명소로 완성한다는 구상이다.

망경공원 조성 사업은 2027년까지 단계별로 추진해 순차 개방한다. 단계별 준공을 통해 공사에 따른 시민 불편을 줄이면서, 완성 구간부터 바로 개방해 사업 성과를 시민이 체감하도록 한다는 전략이다.

망경공원은 오랫동안 경작지로 활용되며 소외됐던 공간으로, 이번 사업을 통해 시민 품으로 돌려준다는 데 의미가 크다. 남강과 촉석루, 진주성 등 인근 주요 관광 자원과 유기적으로 연계해 보행 동선을 확충하고, 자연·역사·문화를 함께 즐기는 체류형 공간으로의 변화를 목표로 하고 있다.

시는 망경공원을 축으로 남강 관광벨트를 구축하고 '원더풀 남강'의 핵심 거점으로 육성한다는 방침이다. 시는 이를 통해 원도심에 새로운 활력을 불어넣고, 진주를 찾는 방문객에게 '다시 찾고 싶은 명소'로 자리매김시키겠다는 계획이다. 
 

news2349@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동