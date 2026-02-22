'쇼트트랙 2관왕' 김길리, 한국선수단 MVP... "더 노력해 성장"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 밀라노에서 가장 빛난 태극전사는 '람보르길리' 김길리였다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 2관왕에 오른 김길리가 대한민국 선수단 최우수선수 MVP로 선정됐다. 대한체육회는 22일 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오에 마련된 코리아하우스에서 해단식을 열고 김길리를 이번 대회 MVP로 공식 발표했다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 김길리가 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결선에서 1위로 통과한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.2.21 psoq1337@newspim.com

현지 취재기자단 투표에서 80% 이상 지지를 얻었다. 김길리는 역대 MVP들과 마찬가지로 상금 3000만 원을 받는다. 대한체육회는 선수단 사기 진작 차원에서 2023년 항저우 하계 아시안게임부터 올림픽과 아시안게임에서 자체 MVP를 선정해 시상하고 있다.

김길리는 이번 대회에서 한국 선수 중 유일한 2관왕에 올랐다. 여자 1500m 결승에서는 대회 3연패에 도전한 선배 최민정과 정면 승부를 펼쳤다. 막판 스퍼트에서 앞섰고 가장 먼저 결승선을 통과하며 세대교체를 알렸다. 앞서 여자 3000m 계주에서도 금메달을 합작하며 팀의 중심으로 자리매김했다.

김길리는 해단식에서 담담하게 소감을 전했다. "MVP라는 상을 처음 받아 뜻깊다며 매 경기 최선을 다했을 뿐인데 값진 결과로 이어져 기쁘다"면서 "해외에서 매일 한식을 먹을 수 있었던 점과 선수촌 투어가 기억에 남는다. 이제 시작이라는 생각이 든다. 더 노력해 성장하는 선수가 되겠다"고 다짐했다.

