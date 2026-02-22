용인시, 기흥저수지 유휴공간 시민 위한 수변공간으로 조성

기흥저수지 하갈2교 하부 하상정비·수변산책로 개설

14홀 규모 파크골프장 5월 운영 예정

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 기흥저수지에 있는 하갈2교 하부공간을 정비하고 시민을 위한 휴식공간으로 조성하고 있다고 22일 밝혔다.

용인시가 기흥저수지 유휴공간을 활용해 수변공간으로 조성한 모습.[사진=용인시]

시는 기존 산책로를 호수와 가까운 곳으로 옮겨 개방했다. 이를 통해 확보한 유휴공간에 파크골프장까지 조성해 시민 편의를 크게 높이고 친수공간 완성도를 한층 끌어올릴 것으로 기대된다. 파크골프장은 내달 중 공사가 마무리될 예정이다.

기흥저수지 하갈2교 하부공간에 마련한 수변 산책로와 파크골프장 공사 예산은 전액 민간 공공기여로 마련됐다.

시는 기흥구 하갈동 434-4번지 일원 하갈2교 하부 약 1만4000㎡ 부지에 수변산책로 약 350m 개설 공사를 마무리해 시민에게 수변공간을 개방했다.

이 사업으로 기흥저수지 순환산책로 수변경관이 개선됐고, 하상정비 공사를 병행해 수면 쓰레기와 녹조 등 수질 문제를 해결했다.

산책로와 연계한 유휴공간에는 14홀 규모 파크골프장을 조성 중이다. 당초 9홀 계획이었으나 이용 수요 증가를 반영해 추가 공공기여로 확대했다.

파크골프장 조성공사는 잔디식재 시기를 고려해 3월 말 준공, 잔디 활착 후 5월 정식 개장할 전망이다.

이상일 시장은 "기흥저수지에 마련하는 수변산책로와 파크골프장이 시민 공간이 되도록 만전을 기하겠다"며 "지역 공원화 사업도 원활히 추진해 기흥저수지를 도심 힐링 명소로 만들겠다"고 밝혔다.

