용인시, 기흥저수지 유휴공간 시민 위한 수변공간으로 조성

14홀 규모 파크골프장 5월 운영 예정
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 기흥저수지에 있는 하갈2교 하부공간을 정비하고 시민을 위한 휴식공간으로 조성하고 있다고 22일 밝혔다.
시는 기존 산책로를 호수와 가까운 곳으로 옮겨 개방했다. 이를 통해 확보한 유휴공간에 파크골프장까지 조성해 시민 편의를 크게 높이고 친수공간 완성도를 한층 끌어올릴 것으로 기대된다. 파크골프장은 내달 중 공사가 마무리될 예정이다.
기흥저수지 하갈2교 하부공간에 마련한 수변 산책로와 파크골프장 공사 예산은 전액 민간 공공기여로 마련됐다.
시는 기흥구 하갈동 434-4번지 일원 하갈2교 하부 약 1만4000㎡ 부지에 수변산책로 약 350m 개설 공사를 마무리해 시민에게 수변공간을 개방했다.
이 사업으로 기흥저수지 순환산책로 수변경관이 개선됐고, 하상정비 공사를 병행해 수면 쓰레기와 녹조 등 수질 문제를 해결했다.
산책로와 연계한 유휴공간에는 14홀 규모 파크골프장을 조성 중이다. 당초 9홀 계획이었으나 이용 수요 증가를 반영해 추가 공공기여로 확대했다.
파크골프장 조성공사는 잔디식재 시기를 고려해 3월 말 준공, 잔디 활착 후 5월 정식 개장할 전망이다.
이상일 시장은 "기흥저수지에 마련하는 수변산책로와 파크골프장이 시민 공간이 되도록 만전을 기하겠다"며 "지역 공원화 사업도 원활히 추진해 기흥저수지를 도심 힐링 명소로 만들겠다"고 밝혔다.
seraro@newspim.com