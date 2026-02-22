인천시, 통합돌봄 지원협의체 구성…인천형 서비스 모델 구축

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시는 다음 달 27일 시행되는 '의료·요양 등 지역 통합돌봄' 운영 지원을 위해 '인천시 통합지원협의체'를 구성했다고 22일 밝혔다.

이 협의체는 시 관계 부서와 보건의료·복지·주거 분야 전문가, 유관기관 대표 등으로 구성됐으며, 지역 돌봄 자원의 유기적 연계를 통해 시 차원 정책 방향을 설정하고 군·구 통합돌봄 사업을 총괄·조정하게 된다.

인천시청 청사 [사진=인천시]

앞서 협의체는 지난 20일 첫 회의를 열고 위원 위촉식과 함께 올해 통합돌봄 추진 방향을 공유하고 광역-기초 간 역할 정립, 인천형 서비스 모델 구축 등을 논의했다.

위원들은 권역별 서비스 발굴, 퇴원환자 지역사회 연계 강화, 외로움 대응 정책 통합돌봄 확대 등 실행과제에 다양한 의견을 제시하며 협력 체계를 강화했다.

시는 돌봄 통합지원 시행에 앞서 1월 조직개편을 통해 외로움돌봄국 내 통합돌봄과를 중심으로 의료·복지·주거·고립 대응 분야를 통합 조정해 현장 실행력을 높이도록 했다.

시는 2월 말까지 10개 군·구 대상자에 대한 '서비스 연계'를 완료하는 등 3월 본사업 준비를 하고 있다.

유준호 인천시 외로움돌봄국장은 "통합지원협의체는 단순 자문기구를 넘어 지역 돌봄 정책을 함께 설계하는 협력 중심축"이라며 "민관 전문가들의 경험과 지혜로 빈틈없는 사회안전망을 구축하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com