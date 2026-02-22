용인시, 'VIPREMIUM 2026' 단체관 운영…참가기업 모집

지역 중소기업 6개사 선정해 부스 임차료·장치비·통역 등 지원
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 베트남 호찌민에서 열리는 '2026 베트남 국제 프리미엄 소비재전'(VIPREMIUM 2026)의 용인시 단체관 참가 기업을 3월 17일까지 모집한다.
22일 시에 따르면 'VIPREMIUM 2026'은 6월 4일부터 7일까지 4일간 호찌민 SECC 전시장에서 열리며, 동남아 프리미엄 소비재 시장을 겨냥한 전문 전시회다.
시는 용인 본사·공장 소재 제조·벤처 중소기업 중 뷰티·패션, 리빙·인테리어, 식품 관련 업종 6개사를 선정한다. 일반 도소매업은 제외된다.
선정 기업엔 부스 임차료(80%), 장치비(80%), 통역(1사 1인), 편도 운송비(50만원 내외) 등 참가 비용이 지원되며, 한국무역협회와 협력해 현지 바이어 매칭도 뒷받침한다.
신청은 3월 17일 오후 6시까지 용인기업지원시스템(ybs.ypa.or.kr)에서 가능하다.
시 관계자는 "베트남은 경제 성장과 K-뷰티·K-푸드 선호도가 높아 실질적 수출 계약이 기대되는 시장"이라며 "해외 판로에 어려움을 겪는 우수 기업의 경쟁력 강화를 돕겠다"고 밝혔다.
