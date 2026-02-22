용인시, 'VIPREMIUM 2026' 단체관 운영…참가기업 모집

'2026 베트남 국제 프리미엄 소비재전'(VIPREMIUM 2026)

지역 중소기업 6개사 선정해 부스 임차료·장치비·통역 등 지원

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 베트남 호찌민에서 열리는 '2026 베트남 국제 프리미엄 소비재전'(VIPREMIUM 2026)의 용인시 단체관 참가 기업을 3월 17일까지 모집한다.

'2026 베트남 국제 프리미엄 소비재전'(VIPREMIUM 2026) 홈페이지 모습.[사진=뉴스핌DB]

22일 시에 따르면 'VIPREMIUM 2026'은 6월 4일부터 7일까지 4일간 호찌민 SECC 전시장에서 열리며, 동남아 프리미엄 소비재 시장을 겨냥한 전문 전시회다.

시는 용인 본사·공장 소재 제조·벤처 중소기업 중 뷰티·패션, 리빙·인테리어, 식품 관련 업종 6개사를 선정한다. 일반 도소매업은 제외된다.

선정 기업엔 부스 임차료(80%), 장치비(80%), 통역(1사 1인), 편도 운송비(50만원 내외) 등 참가 비용이 지원되며, 한국무역협회와 협력해 현지 바이어 매칭도 뒷받침한다.

신청은 3월 17일 오후 6시까지 용인기업지원시스템(ybs.ypa.or.kr)에서 가능하다.

시 관계자는 "베트남은 경제 성장과 K-뷰티·K-푸드 선호도가 높아 실질적 수출 계약이 기대되는 시장"이라며 "해외 판로에 어려움을 겪는 우수 기업의 경쟁력 강화를 돕겠다"고 밝혔다.

