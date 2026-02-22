부산 복천박물관, 갤러리형 도서관 '문화공간 복(福)' 개방

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 복천박물관은 노후된 기존 도서 열람시설을 전면 개편하고 새롭게 조성한 '문화공간 복(福)'을 오는 3월 6일부터 개방한다고 22일 밝혔다.

'문화공간 복(福)'은 복천박물관의 1층 로비에 위치한 갤러리형 도서관으로, 관람객들이 다양한 역사·교양 도서를 각종 공예작품들과 함께 즐기면서 쉬어갈 수 있는 쾌적하고 트렌디한 휴식 공간으로 꾸며졌다.

부산시 복천박물관 내부. [사진=부산시] 2026.02.22

박물관은 조성 후 약 17년이 지난 노후시설을 정비하는 과정에서 도서 열람 기능에만 편중됐던 기존 운영 방식에서 벗어나 관람객들의 다양한 문화적 욕구를 충족시킬 수 있는 복합문화공간으로 과감한 전환을 시도했다.

'행운의 샘'이라는 뜻을 가진 복천박물관의 이름에서 따온 '복(福)'을 이 공간의 명칭으로 사용했다.

박물관의 역사 문화적 정체성을 담은 도자공예, 목공예, 금속공예 등 다양한 분야 작가들의 작품을 공간 곳곳에 배치함으로써 방문객들이 작품을 감상하며 여유로운 시간을 보낼 수 있도록 했다.

박물관은 향후 박물관 문화상품 판매, 작은 전시, 다양한 문화 프로그램과의 연계 등 복합문화공간으로서의 역할을 지속적으로 확장해 나간다는 계획이다.

힌편 '문화공간 복(福)'은 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며, 복천박물관 관람객이라면 별도 신청 없이 자유롭게 이용할 수 있다.

