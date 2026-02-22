용인시, 1000조원 반도체 프로젝트 맞춰 산업용지 공급 확대

산업단지 외 공업지역 민간 개발 공모 착수…5월 말까지 의향서 접수

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 1000조원 규모 초대형 반도체 프로젝트에 발맞춰 소부장(소재·부품·장비) 기업 생태계 조성을 위한 산업용지 공급 확대에 나선다.

용인시청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

시는 22일 산업단지 외 공업지역 개발사업(지구단위계획·도시개발사업 등)에 대한 민간 투자의향서를 5월 말까지 접수한다고 밝혔다.

용인 전 지역을 대상으로 하며, 반도체 생태계 기여도·미래 성장산업 적합성·탄소중립 전략 반영 여부·지역경제 활성화 효과 등을 종합 검토한다.

6월부터 내부 검토와 부서 협의, 산업입지 정책자문회의를 거쳐 사업 가능성을 확인할 예정이다.

지난해 개정된 시가화예정용지 운영기준도 활용해 공업용·산업유통형 용지의 생태자연도 2등급 지역 개발과 경사도 기준(임야 15도 미만→대상지 전체 15도 미만)을 완화, 민간 참여를 유도한다.

이상일 시장은 "반도체 중심도시 도약을 위해 기업 맞춤형 산업용지 공급이 핵심"이라며 "민간 제안을 사전 검토해 신속한 입지 환경을 구축하겠다"고 강조했다.

