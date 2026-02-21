대전시, 해빙기 대형 건축공사장 집중 안전점검

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 다음달 5일까지 해빙기 안전사고 예방을 위해 대형 건축공사장 등에 대한 특별 안전 점검에 나선다고 21일 밝혔다.
시는 관계기관이 함께 참여하는 합동점검반을 편성해 시공 중인 일반건축공사장과 조립식 철골 구조(PEB) 공법 건축물 등 50개소를 대상으로 집중 점검한다.
이번 점검은 겨울철 얼었던 지표면이 녹으면서 지반이 약화되고 사고 위험이 커지는 해빙기에 대비한 조치다.
주요 점검 내용은 ▲해빙기 안전관리계획 수립·이행 여부 ▲기초지반·절토부·사면의 변형 발생 여부 ▲가설시설물(흙막이, 거푸집, 동바리 및 비계 등) 설치 상태 ▲공사장 주변 관리 상태 등 해빙기 취약 요소 전반이다.
점검 결과에 따라 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 지시하고, 위험 요인이 큰 공사장에 대해서는 현장 출입 통제와 긴급 안전조치를 실시하도록 건축 관계자에게 통보할 방침이다.
또 재해 위험 요인이 해소될 때까지 시정 여부를 확인하고 재점검을 실시할 계획이다.
