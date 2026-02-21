경기도교육청, 안전 인프라 연계로 재난 대응 역량 극대화

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청학생교육원이 20일 양평소방서와 학생 안전교육 강화 및 재난·안전 대응 역량을 높이기 위한 업무협약을 체결했다.
21일 도교육청에 따르면 협약식은 양평소방서에서 진행됐으며, 양 기관 관계자들이 참석했다. 양 기관은 안전교육 프로그램 운영과 재난 대응 전 과정에서 전문성을 공유하고 협력 체계를 구축하기로 합의했다.
주요 협약 내용에는 학생 안전교육 강화를 위한 체계적인 연계 협력, 경기도교육청학생교육원 시설의 화재 예방 점검 및 안전컨설팅, 직원 안전교육 협력, 재난·안전 대응 협력체계 구축을 통한 안전한 교육환경 조성, 그리고 소방 정책 및 안전 관련 대국민 홍보 지원을 위한 상호 협력이 포함됐다.
지미숙 원장은 "이번 협약은 안전 인프라를 전략적으로 연계해 교육의 질과 안전성을 동시에 높이는 중요한 출발점"이라고 밝혔다. 이어 그는 "앞으로도 양평소방서와 소통하며 현장에 실질적으로 도움이 되는 안전교육 프로그램을 지속적으로 추진해 나가겠다"라고 덧붙였다.
