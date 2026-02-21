황경아, 광주 남구청장 예비후보 등록…"새로운 변화 약속"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 황경아 광주 남구의원이 선거관리위원회에 광주 남구청장 예비후보로 등록하고 본격적인 선거 운동에 돌입했다고 21일 밝혔다.
황경아 예비후보는 "그동안 남구를 두 발로 땀나게 뛰어다니면서 현장의 목소리를 경청해 왔다"며 "주민들은 이번 6·3 지방선거를 통해 남구를 새롭게 바꾸고 혁신할 수 있는 일 잘하는 구청장을 바라고 있다"고 출사표를 던졌다.
이어 "전남광주통합특별시를 계기로 도시 계획을 새롭게 정비해 재구조화하겠다"며 "빈틈없는 꼼꼼한 복지, 청년이 돌아오는 일자리, 강남보다 더 좋은 교육환경, 주민의 쉼과 놀이가 일상인 도시를 만들겠다"고 강조했다.
그러면서 "광주 최초 여성구청장이 되어 '따뜻한 카리스마'를 보여주겠다"며 "오직 주민의 삶을 개선하고 드높이는 데 모든 역량을 쏟겠다"고 덧붙였다.
황 예비후보는 3선 남구의원이자 9대 의회 전반기 의장을 지냈으며 현재 더불어민주당 광주시당 여성위원장과 정책위원회 부의장직을 맡고 있다.
