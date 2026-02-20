대전 서구 '아트페어 아트스프링' 청년 작가 모집

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 서구는 오는 4월 3일부터 4일까지 탄방동 로데오타운 일대에서 열리는 '아트페어 아트스프링(Art Spring)' 참여 작가를 모집한다고 20일 밝혔다.
올해 3회를 맞은 대전 서구 아트페어는 청년 작가에게 작품 전시와 판매 기회를 제공하고 구민들 문화예술 경험의 폭을 넓히는 지역 청년 예술 축제다. 올해에도 작품 전시를 비롯해 각종 공연, 플리마켓, 먹거리 등 다양한 즐길 거리가 펼쳐질 예정이다.
모집 분야는 회화, 조소, 공예, 웹툰 등 시각예술 전 분야이며 지원 대상은 대전시에 거주하거나 활동 중인 19세 이상 39세 이하 작가이다.
모집 기간은 다음달 3일부터 6일 오후 6시까지며 이메일을 통해 접수 가능하다. 제출 서류와 포트폴리오를 바탕으로 심사를 거쳐 선발되며 자세한 공고 내용과 신청 양식은 서구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.
선정 작가에게는 행사 기간 작품 전시 및 판매를 위한 전용 공간과 함께 지원금 20만 원이 지급된다.
대전 서구 관계자는 "참신한 아이디어와 열정을 가진 청년 예술가들의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
