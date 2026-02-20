순창군, 읍·면 군정설명회 본격화…군민과 소통 강화

쌍치면 시작으로 27일까지 진행

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 올해 군정 운영 방향을 군민과 공유하고 주민 의견을 수렴하기 위해 오는 27일까지 읍·면 군정설명회를 본격 진행한다고 20일 밝혔다.

군은 이날 첫 일정으로 쌍치면을 찾아 군정 전반의 추진 방향과 핵심 정책을 설명하며 본격적인 순회 일정에 돌입했다.

최영일 순창군수가 군정설명회 첫 일정으로 쌍치면을 찾아 군정 전반의 추진 방향과 핵심 정책을 설명했다[사진=순창군] 2026.02.20 lbs0964@newspim.com

이날 행사에서는 10년 이상 근무 후 이임한 이장에게 공로패를 수여하며 지역 발전을 위해 헌신해 온 노고에 감사의 뜻을 전했다.

또 오는 26일부터 지급 예정인 농어촌 기본소득의 첫 지급을 기념해 순창사랑카드 전달식과 카드섹션 퍼포먼스를 진행했다.

설명회에서는 올해 군정 비전과 분야별 핵심 정책, 중점 추진 사업을 구체적으로 제시하며 향후 군정 운영 방향을 안내했다.

아울러 2025년 군정설명회에서 접수된 건의사항의 처리 결과를 공유해 행정의 연속성과 책임성을 강조했다.

주민과의 대화 시간에는 생활 불편 해소 방안, 지역 발전 전략, 농업·복지·정주 여건 개선 등 다양한 현안이 제기됐다.

군은 현장에서 접수된 건의사항을 관련 부서에서 면밀히 검토해 추진 여부를 결정하고 군정에 반영할 계획이다.

또한 주민 의견을 체계적으로 정리해 후속 행정 절차에 따라 단계적으로 추진해 나갈 방침이다.

최영일 순창군수는 "군정설명회는 군민 한 분 한 분의 목소리를 직접 듣는 소중한 자리"라며 "현장에서 나온 의견을 군정에 충실히 반영해 군민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.

