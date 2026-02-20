손배찬 전 파주시의회 의장, 파주시장 예비후보 등록 

"일잘하는 시장의 면모를 보이겠다" 강조

'검증된 실사구시형 행정 전문가'로 기대↑

[파주=뉴스핌] 최환금 기자 = 손배찬 전 파주시의회 의장이 20일 파주시 선거관리위원회를 찾아 파주시장 예비후보로 공식 등록하고 본격적인 선거 행보에 나섰다.

손 예비후보는 등록 직후 "지금 파주에 필요한 사람은 정치적인 수식어를 늘어놓는 정치인이 아니라, 꼬인 매듭을 풀고 성과를 만들어내는 일 잘하는 시장"이라고 밝혔다.

손배찬 전 파주시의회 의장이 파주시장 예비후보로 공식 등록후 화이팅하고있다.[사진=손배찬 예비후보 사무소] 2026.02.20 atbodo@newspim.com

이어 "파주시는 인구 54만 명을 넘어서며 대도시로 도약하는 중대한 전환점에 서 있다"며 "말이 아닌 실천으로 결과를 만들어낼 준비된 시장이 절실한 시점"이라고 강조했다.

그는 자신의 강점으로 의정과 행정을 모두 경험한 이력을 내세웠다. 파주시의회 의장으로서 예산 구조와 정책 흐름을 파악해 온 경험과, 파주시청소년재단 대표이사로 재직하며 조직 운영과 사업 성과를 이끌어낸 실무 능력을 토대로 파주가 안고 있는 해묵은 현안들을 정면 돌파하겠다는 구상이다.

특히 교통 문제와 메디컬클러스터 조성 등 장기간 답보 상태에 놓인 과제들을 해결하고, AI 포용도시 조성과 첨단산업 유치를 통해 파주를 '일하고 머무는 도시'로 탈바꿈시키겠다는 비전을 제시했다. 그는 "진정한 자립자족 도시로 도약하기 위해서는 실질적인 산업과 일자리가 뒷받침돼야 한다"고 말했다.

손 예비후보는 "시민들이 원하는 것은 구호가 아니라 삶을 실제로 변화시키는 행정"이라며 "시장 하나 바뀌었을 뿐인데 파주가 정말 좋아졌다는 평가를 받을 수 있도록 결과로 보답하겠다"고 밝혔다.

한편, 손배찬 예비후보는 파주 지산초, 경기상고, 수원대를 졸업하고 동국대 행정학 석사를 취득했으며, 파주시의회 의장과 파주시청소년재단 대표이사 등을 거치며 지역 내에서 '행정·정책 전문가'라는 평가를 받아왔다.

atbodo@newspim.com