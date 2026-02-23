성평등부, '디지털성범죄STOP' 23일 공개…신고·지원 창구 원스톱 통합

중앙 디성센터·경찰청·방송미디어통신심의위 등 분산 신고창구 한곳으로

지역 디성센터 국비지원 16개소로 확대…전문인력도 48명 지원

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 디지털성범죄 피해자에 대한 밀착 지원을 강화하기 위해 지역 디지털성범죄피해자지원센터(디성센터) 지원을 확대하고, 디지털성범죄 피해지원 원스톱 통합 누리집 디지털성범죄STOP을 대국민 공개한다고 23일 밝혔다.

이번 누리집은 정부 합동 딥페이크 성범죄 대응 강화방안의 주요 과제로 추진된 것으로, 피해 대응 요령과 지원 절차를 한 번에 확인할 수 있도록 이용 편의성을 높였다는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등가족부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사 미디어월에서 성평등가족부 현판식에 참석해 제막 후 소감을 발표하고 있다.2025.10.01gdlee@newspim.com

특히 기존에 기관별로 흩어져 있던 신고 경로를 통합해 피해자뿐 아니라 제3자도 불법촬영물 등을 한 곳에서 신고할 수 있도록 했다. 통합 신고 대상 기관으로는 중앙 디성센터, 경찰청, 방송미디어통신심의위원회 등이 안내돼 있다.

지역 지원도 강화된다. 성평등부는 올해 지역 디성센터 국비 지원기관을 15개소에서 16개소로 늘리고, 센터별 전문인력 지원도 2명에서 3명으로 확대해(서울 제외 16개 시도) 총 48명의 인력을 지원할 계획이다. 지역 디성센터는 전국 17개 시도에서 운영 중이다.

중앙-지역 센터 간 연계도 고도화한다. 디지털성범죄STOP에 실시간 협업 게시판을 신설해 사례 연계와 지원 현황을 즉시 공유하고, 중앙 센터의 영상물 DNA 검출·검색 기능 등을 지역에서도 활용할 수 있도록 설치형 삭제지원시스템을 개발해 단계적으로 보급한다는 구상이다.

원민경 성평등부 장관은 "디지털성범죄 피해는 온라인에서 발생하지만 피해자의 회복은 일상과 가까운 지역에서 이루어지는 것이 중요하다"며 "통합 누리집을 중심으로 신고부터 지원까지 원스톱 대응체계를 구축하고 지역 디성센터가 광역 단위 핵심 거점기관으로 자리매김하도록 지원을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

