안성시의회, 제237회 임시회 개회…20건 안건 처리 예정

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시의회가 20일 8일간의 일정으로 '제237회 안성시의회 임시회'를 개회했다.
이번 임시회는 의원발의 조례안 7건과 집행부 제출 조례안 6건, 일반안건 6건, 보고건 1건 등 총 20건의 안건을 처리할 예정이다.
또 '2026년 주요업무 추진계획'은 업무계획청취 특별위원회를 구성해 심도 있게 청취·점검할 계획이다.
이날 제1차 본회의에서는 ▲제237회 안성시의회 임시회 회기결정의 건 ▲회의록 서명의원 선출의 건 ▲업무계획청취특별위원회 구성 및 위원 선임의 건 ▲2025회계연도 결산검사 위원 선임의 건 등이 처리됐다.
또 이관실 의원의 'AI 3대 강국 시대, 안성이 준비해야 할 미래' 주제로 자유발언이 진행됐으며 의회는 집행부가 발언 내용을 충분히 검토해 정책에 적극 반영할 것을 당부했다.
이어 보건소장의 '제8기 안성시 지역보건의료계획 3차년도 시행결과 및 4차년도 시행계획 수립 보고의 건'이 보고됐으며 박근배 의원이 대표 발의한 '안성시의회 기초의원 정수 확대 촉구 건의안'도 원안대로 채택됐다.
개회사에서 안정열 의장은 "병오년 붉은 말의 해를 맞아 시민 한 분 한 분의 삶 속에 실질적인 변화와 희망이 꽃피우기를 기대한다"며 "특히 올해는 제8대 의회 임기의 마무리를 향해 나아가는 중요한 해인 만큼 끝까지 초심을 잃지 않고 시민만을 바라보겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com