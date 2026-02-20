SMTR25, 5월 첫 팬미팅…서울부터 일본·태국으로 확장

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = SM 남자 연습생 팀 SMTR25(에스엠엔터테인먼트 소속)가 첫 팬미팅 투어를 개최한다.
SMTR25는 오는 5월 2~3일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 'Reply High School' Fan Meeting Tour - Graduation Trip in SEOUL'(리플라이 하이 스쿨' 팬미팅 투어 – 그레듀에이션 트립 인 서울)을 개최, 첫 팬미팅으로 팬들과 가까이에서 만난다.
이번 팬미팅은 이들이 출연 중인 예능 프로그램 '응답하라 하이스쿨' 내 가상의 학교인 '우정고'를 졸업하는 콘셉트로 진행될 예정이며, 서울을 시작으로 5월 24일 일본 요코하마 퍼시피코 요코하마(Yokohama Pacifico), 5월 30일 방콕 썬더돔(Thunder Dome)에서 순차적으로 펼쳐진다.
투어의 포문을 여는 서울 팬미팅은 27일 오후 8시 멜론티켓을 통해 진행되며, 추가 공연 지역에 대한 정보는 추후 공지된다.
더불어 20일 오후 SMTR25 공식 SNS 계정을 통해 공개된 투어 포스터는 하민(HAMIN), 니콜라스(NICHOLAS), 한비(HANBI), 송하(SONGHA), 다니엘(DANIEL), 현준(HYUNJUN), 캇쇼(KASSHO), 저스틴(JUSTIN), 하루타(HARUTA), 카친(KACHIN), 타타(TATA), 재원(JAEWON), 우린(WOOLIN), 사다하루(SADAHARU), 찰리(CHARLIE)의 청량한 비주얼이 담겨있어, 이번 팬미팅에서 보여줄 이들의 풋풋한 매력에도 기대감이 커진다.
SMTR25은 지난 1월 서울에서 개최된 콘서트 'SMTOWN LIVE 2025'(에스엠타운 라이브 2025)에서 SM 창립 30주년 헌정 무대를 통해 베일을 벗고 뜨거운 화제를 모았으며, SM이 올해 한 팀의 대형 신인 보이그룹이 데뷔할 예정이라고 공식화하고 SMTR25 역시 그 대상이 될 것으로 예고된 만큼, 벌써부터 뜨거운 인기와 화제성을 얻고 있다.
한편, '응답하라 하이스쿨'은 SMTR25가 가상의 학교 '우정고'에 입학해 1990년대부터 2010년대까지의 K-컬처를 직접 경험하며 데뷔의 해답을 찾아가는 타임슬립 리얼리티 예능 프로그램으로, 매주 금요일 저녁 8시 20분 Mnet과 엠넷플러스를 통해 시청 가능하다.
