대전 동구의회 국힘 "주민 동의 없는 졸속통합, 부담만 가중"

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 동구의회 국민의힘 의원들이 20일 오전 동구의회 앞에서 행정통합에 대한 신중한 추진을 촉구하는 성명을 냈다.
이날 의원 일동을 대표해 박철용 의원은 성명서를 발표하며 "중요한 것은 속도가 아니라 내용"이라며 정부의 통합 추진 방식을 반대하는 입장을 밝혔다.
이들은 성명서를 통해 행정통합 추진 과정에서 법안의 완성도와 실질적인 내용이 무엇보다 중요하다고 강조했다. 아울러 지역 여건과 재정적 영향 등에 대한 면밀한 분석이 선행돼야 한다고 덧붙였다.
특히 충분한 주민 의견 수렴과 내용 보완, 객관적 검증 없이 법안이 추진될 경우 향후 지역사회에 또 다른 부담을 초래할 수 있다며 우려를 표했다.
구의장인 오관영 의원은 "행정통합은 단순한 행정구역의 변화가 아니라 주민의 삶과 직결되는 중대한 사안인 만큼 졸속 추진이 아닌 신중하고 책임 있는 논의가 선행돼야 한다"며 "주민 공감대 형성과 투명한 절차를 통해 실질적인 지역 발전으로 이어져야 한다"고 강조했다.
