용인시, 동백신봉선 신설 사전타당성 조사 발주

이상일 용인시장, 동백신봉선 및 용인선 연장 발표

시민 청원 1035명 참여, 경제성 확보 위해 연계 노선 검토

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 도시철도 '동백신봉선' 신설을 위한 사전타당성 조사 용역을 올해 상반기 발주하고 후속 절차를 신속히 추진하겠다고 20일 밝혔다.

용인특례시 추진 철도 사업 계획도.[사진=용인시]

시민 1035명이 참여한 '동백신봉선 조기 추진' 청원에 대한 서면 답변에서 이 시장은 "동백신봉선 신설과 용인선 연장은 2025년 12월 12일 국토교통부 승인·고시를 통해 제2차 경기도 도시철도망 구축계획에 공식 반영된 노선"이라며 "제1회 추가경정예산으로 용역 예산을 확보해 상반기 발주하겠다"고 강조했다.

청원은 지난 1월 3일부터 2월 2일까지 용인시 시민청원 게시판 '두드림'에 올라 100명 이상 동의로 서면 답변 요건을 충족했다.

청원 내용에는 동백신봉선 조속 조사, 신규 노선 '언남~동천선' 연계, 플랫폼시티 고밀도 지역 통과를 통한 경제성 확보 등이 포함됐다.

이 시장은 "언남동천선은 동백신봉선 신설을 전제로 추진 중인 신규 연계 노선으로 경기도 계획에 반영되지 않았으나, 이번 용역에서 플랫폼시티·언남지구 등 변화된 여건을 고려해 연계 방안을 면밀히 검토하겠다"고 밝혔다.

언남동천선(동천~죽전~마북~언남, 6.87㎞)은 동백신봉선 전제 타당성 검토에서 비용 대비 편익(B/C) 1.23, 일일 이용객 3만1461명으로 경제성이 높게 평가됐다.

동백신봉선은 수지구 신봉동에서 성복역(신분당선), 구성역(GTX-A·수인분당선), 동백역(경전철)을 잇는 14.7㎞ 노선으로 반도체 소부장·AI 기업 입주 플랫폼시티와 연결된다. 용인선 연장은 용인경전철 기흥역~흥덕~광교중앙역 6.8㎞ 구간이다.

이 시장은 "1000명 넘는 시민 청원이 노선에 대한 강한 열망을 보여준다"며 "글로벌 반도체 중심도시 용인의 미래를 위한 사업인 만큼 행정 역량을 총동원해 실현하겠다"고 덧붙였다.

시는 반도체 클러스터 가동 등 세수 증가를 모니터링하며 사업 재원 마련도 검토할 계획이다.

seraro@newspim.com