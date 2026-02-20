광명동굴, 10년 만에 유료 누적 관람객 900만명 돌파

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명도시공사는 대한민국 대표 관광지인 광명동굴의 유료 누적 관람객 수가 900만 명을 돌파했다고 20일 밝혔다.
공사에 따르면 이번 900만 명 돌파는 지난 2015년 유료화 전환 이후 약 10년 만에 달성한 기록이다. 광명동굴은 일제강점기 자원 수탈의 현장이었던 폐광을 문화와 예술이 결합한 동굴테마파크로 재생시킨 '도시재생의 모범 사례'로, 매년 수많은 국내외 관광객의 발길이 이어지고 있다.
광명동굴은 그동안 ▲한국관광100선(2017~2026) ▲코리아 유니크베뉴 (2019~2025) ▲경기 유니크베뉴(2021~2025)에 선정되었으며, ▲국산 와인 판매대 운영 ▲광명동굴 빛 축제 개최 ▲ 지역예술인 참여 버스킹 공연 등 차별화된 콘텐츠를 선보이며 수도권 최고의 관광명소로 자리매김했다.
특히, 국내 관광산업의 위기를 극복하고 이뤄낸 이번 성과는 광명동굴이 가진 지속 가능한 관광 자원으로서의 가치를 다시 한번 입증한 것으로 평가받고 있다.
이번 900만 돌파를 기점으로 지역경제활성화를 위한 상생 프로그램을 더욱 강화하고, 글로벌 관광객 유치를 위한 마케팅 활동에도 박차를 가할 계획이다.
서일동 사장은 "광명동굴이 누적 관람객 900만 명을 맞이할 수 있도록 아낌없는 사랑을 보내주신 관광객들께 깊이 감사드린다"며,"앞으로 1000만 관광객 시대를 열기 위해 새로운 즐길 거리를 지속적으로 확충하고, 고객 안전과 서비스 품질 향상에 최선을 다하겠다"고 전했다.
