(월요일·음력 1월7일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 2월23일(월요일·음력 1월7일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 떠나보낸 사랑을 그리워하겠다.
72년생 : 생각한 대로 풀려나가겠다.
84년생 : 소신으로 밀고 나가는 것이 좋겠다.
96년생 : 인정받아 사업을 성공시키겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 공공부문에서 이익이 나겠다.
73년생 : 생각한 성공을 손에 잡겠다.
85년생 : 사람이 몰려드는 형국이겠다.
97년생 : 웃을 일이 많아지겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 마음먹은 대로 결과가 있겠다.
74년생 : 노력한 만큼 결과가 있겠다.
86년생 : 다시 처음으로 돌아가는 것이 좋겠다.
98년생 : 새로운 사업이 생기겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
75년생 : 가까운 곳에 원인이 있겠다.
87년생 : 어려움은 가고 좋은 일만 남았다.
99년생 : 다시 만날 인연이겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 희망을 보이기 시작하겠다.
76년생 : 처음부터 다시 시작하는 것이 좋겠다.
88년생 : 최초 계획대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
00년생 : 새로운 인연이 생기겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 양보하면 더 큰 이익이 생기겠다.
77년생 : 주변으로부터 부러움을 사겠다.
89년생 : 일이 풀려나가기 시작하겠다.
01년생 : 다시는 만나는 일이 없겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 물 따라 길 따라 흘러가는 것이 좋겠다.
78년생 : 가까운 사람과 갈등을 빚겠다.
90년생 : 새롭게 신발 끈 매고 도전하면 좋겠다.
02년생 : 멀리서 좋은 소식이 들려오겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 입으로 먹고사는 사업을 하겠다.
79년생 : 보면 볼수록 좋은 인연을 만들어 가겠다.
91년생 : 돌아올 수 없는 시간을 후회하겠다.
03년생 : 많이 듣던 목소리가 가까이서 울리겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 춤추고 노래할 일이 생기겠다.
80년생 : 울고불고 하는 것은 금지해야 하겠다.
92년생 : 엄청난 행운이 따른다.
04년생 : 떠날 사람은 떠나고 남을 사람은 남겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 원하는 것은 무엇이든지 이루어지겠다.
81년생 : 위기는 기회임을 알고 준비해야 하겠다.
93년생 : 빠르게 실행하는 것이 좋겠다.
05년생 : 꿈꾸던 것이 현실 속에서 이루어지겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 양보하면 더 큰 것을 얻겠다.
82년생 : 사랑하는 사람을 만난다.
94년생 : 힘든 과정이 지나가겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
83년생 : 새로운 희망이 싹트고 있겠다.
95년생 : 다시 도전하면 좋은 결과로 이어지겠다.