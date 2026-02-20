경기도농업기술원, 신규농업인 귀농설계기초반 20명 모집

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도농업기술원이 귀농·귀촌 희망자의 안정적인 농촌 정착을 돕기 위해 오는 26일까지 '제1기 신규농업인 귀농설계기초반' 교육 참가자를 모집한다고 20일 밝혔다.
교육 대상은 경기도민과 귀농·귀촌 희망자다. 프로그램은 ▲귀농귀촌 성공전략 수립 ▲농지제도와 주택마련 ▲병해충 및 토양관리 ▲선도 농가 견학 등이다. 3월 16일부터 18일까지 3일간 경기도농업기술교육센터(화성시)와 선도 농가 현장에서 진행된다.
모집 규모는 총 20명으로, 서울·인천 시민도 수도권 농촌진흥기관 업무협약에 따라 정원의 5% 이내에서 참여할 수 있다.
접수는 경기도농업기술교육센터(화성시 병점중앙로 289-2)로 현장 방문하거나 등기우편을 보내면 된다. 경기도농업기술원 누리집을 통한 온라인 신청도 가능하다.
조정주 경기도농업기술원 기술보급국장은 "농촌의 미래는 신규 농업인들의 체계적인 준비에 달려있다"며 "이번 귀농설계기초반이 귀농의 막연한 두려움을 자신감으로 바꾸는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
