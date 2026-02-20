광주시, 저신용 소상공인 '미소금융 이자' 전액 지원

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 제도권 금융 이용이 어려운 소상공인을 위해 '미소금융 이자지원 사업'을 추진한다고 20일 밝혔다.
광주시는 총 2억5000만원 예산을 투입해 미소금융 대출에 대한 1년간 이자 4.5% 전액을 지원할 방침이다.
지원 내용은 2024년~2025년 미소금융 신규 대출자가 2025년에 납부한 이자를 지원한다.
대상은 광주지역 소상공인 중 미소금융을 통해 ▲창업자금 ▲운영자금 ▲시설개선자금 ▲긴급생계자금 등을 대출받은 경우다.
개인신용평점 하위 20%(KCB 700점, NICE 749점 이하), 기초생활수급자, 차상위계층, 근로장려금 수급자 등이 해당된다.
사업 신청은 오는 23일부터 예산 소진 때까지이다.
신청을 원하는 소상공인은 광주지역 7개 미소금융 수행기관(광주북구법인, KB, LG, 삼성, 신한, 우리, 현대차미소금융재단) 또는 광주경제진흥상생일자리재단을 방문하거나 광주시기업지원시스템 온라인으로 신청할 수있다.
자세한 내용은 광주시기업지원시스템 사업공고에서 확인할 수 있다.
