완도국제해조류박람회, 5월 '기후리더 해조류 주제'로 열린다

전시 연출 및 회장 운영·이벤트 대행 용역 최종 보고회 개최





[완도=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 완도군이 오는 2026년 완도국제해조류박람회 본격 개최를 앞두고 'Pre 박람회'의 세부 실행계획을 확정했다.

완도군은 군청 상황실에서 '2026 Pre 완도국제해조류박람회' 전시 연출 및 회장 운영·이벤트 대행 용역 최종보고회를 열었다고 20일 밝혔다.

이번 박람회는 '기후 리더, 해조류가 여는 바다의 미래'를 주제로 5월 2일부터 7일까지 완도 해변공원과 완도해양치유센터 일원에서 개최된다.

2026 Pre 완도국제해조류박람회 포스터. [사진=완도군]

'기후 위기 대응'과 '2050 탄소중립 실현'이라는 시대적 과제 속에서 해조류산업의 미래 가치를 국내외에 알리는 산업형 박람회로 추진된다.

보고회에는 이범우 부군수와 군청 부서장, 용역사 관계자 등 30여 명이 참석해 ▲전시 연출 콘셉트 ▲전시관 구성 ▲박람회장 조성·운영 ▲개막식 및 체험 프로그램 추진 계획 등을 논의했다.

행사장은 해조류 이해관, 주제관, 산업관, 홍보관 등 4개 전시관으로 꾸며지며, 다양한 전시와 체험 프로그램이 운영된다.

특히 기존 완도해조류센터를 '해조류 이해관'으로 리모델링하고, '이해관'과 '주제관'에는 '바다의 위기! 바다가 보내는 신호, 기후 리더 해조류'라는 테마로 몰입형 영상과 인터랙티브 전시를 선보인다.

개막식은 저탄소 최첨단 ICT 기술을 활용한 퍼포먼스로 시작하며, 대나무 바다낚시·해조류 체험장 등 체험 프로그램도 마련된다.

또 양식·가공·식품 등 해조류산업 관련 기업과 국내외 바이어 간 수출상담회, 국제 학술 심포지엄이 열리고, '장보고 한상 세계대회'와 법정 기념일인 '바다식목일' 행사도 함께 진행된다.

군은 보고회 결과를 반영해 세부 실행계획을 확정하고 전문가 자문 및 추진위원회 의견을 수렴해 준비에 속도를 낼 계획이다.

이범우 부군수는 "박람회를 성공적으로 개최해 완도군이 해조류산업과 블루카본 정책을 선도하는 도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

