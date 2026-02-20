수원시 올해 방문객 1400만명 목표...24일 '수원 방문의 해' 선포식

오후 2시 수원컨벤션센터 컨벤션홀서 '수원, 당신을 위한 관광도시(Suwon For You)' 슬로건 걸어

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026-2027 수원 방문의 해' 선포식을 오는 24일 오후 2시 수원컨벤션센터 컨벤션홀에서 연다고 20일 밝혔다.

선포식 포스터. [사진=수원시]

선포식은 수원 방문의 해 로고 기수단 입장으로 시작된다.

이재준 수원시장과 산하기관·관광업계·시민단체 대표 30명이 기수로 참여한다.

선은임 수원시 문화관광체육국장이 수원 방문의 해 추진 배경과 주요 전략·일정 등을 보고하고, 이재준 수원시장이 기념사를 한다.

행사는 자매도시 축하영상 상영, 공감토크, 수원 방문의 해 개막 퍼포먼스로 이어진다.

케이티(kt) 위즈 응원단의 공연으로 마무리된다.

공감토크는 '누구나 편하게 즐길 수 있는 열린 관광도시 조성을 주제'로 진행된다.

수원시는 수원화성 축성 230주년(2026년), 수원화성 유네스코 세계문화유산 지정 30주년(2027년)을 맞아 수원 방문의 해를 추진한다.

슬로건은 '수원, 당신을 위한 관광도시(Suwon For You)'다.

2026년 방문객 1400만 명, 2027년 1500만 명을 목표로 한다.

수원시는 2026~2027 수원 방문의 해 6대 전략으로 ▲관광 콘텐츠 및 역량 강화 ▲메가 프로젝트 추진 ▲맞춤형 행사·이벤트 ▲수용 태세 개선 ▲홍보·마케팅 ▲상품 개발 등을 설정하고, 세부 사업을 추진할 계획이다.

수원시 관계자는 "수원은 세계가 주목하는 '글로벌 문화관광도시'가 될 수 있다"며 "시민 모두가 도시의 주인이라는 마음으로 2026~2027 수원 방문의 해에 함께 해주시길 바란다"고 말했다.

