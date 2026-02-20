부산콘서트홀, 2026 파이프오르간 시리즈 공연

카롤 모사코프스키의 바흐 리사이틀
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산콘서트홀은 정상급 오르가니스트 4인을 초청해 올해 파이프오르간 듀오·리사이틀 시리즈 3회에 걸쳐 선보인다고 20일 밝혔다.
이번 시리즈는 오르간의 다양한 음색과 레퍼토리를 한 시즌에 입체적으로 체험할 수 있도록 기획됐다. 공연은 4월 8일 이사벨 드메르·션 위안의 포핸즈 무대로 시작한다. 두 연주자가 한 대 오르간으로 홀스트 '행성' 등을 연주한다.
6월 20일 토마 오스피탈 리사이틀은 모차르트·라흐마니노프·라벨 곡과 즉흥연주를 선보인다. 10월 23일 카롤 모사코프스키 리사이틀은 바흐 작품과 코랄 기반 즉흥·교향 레퍼토리로 깊이를 더한다.
티켓은 24일 패키지 선예매(100매·30% 할인·1인4매 한정)로 출발하며, 26일부터 일반 예매 시작이다.
박민정 클래식부산 대표는 "오르간의 음향 규모와 음악 깊이를 입체적으로 경험할 기회"라며 "유럽 주목 연주자들이 선보이는 오르간 음악 정수와 다양성을 보여주겠다"고 말했다.
