부산시, 계층별 소비자 피해예방 교육 본격 추진

전문 강사·체험형 방식 교육 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 소비자 피해 다변화에 대응해 올해 계층별 맞춤형 피해예방 교육을 본격 추진한다고 20일 밝혔다.
지난해 부산 지역 소비자 상담 건수는 전년 대비 16.1% 증가했다. 신용카드 스미싱, 항공권 환불 지연, 온라인 구독 해지 분쟁, 개인정보 유출 등 생활 밀착형 피해가 급증했다. 특히 사회초년생, 고령자, 장애인 등 취약계층 피해가 집중될 전망이다.
시는 3월부터 12월까지 어린이·청소년·사회초년생·고령자·장애인·공무원 대상으로 학교, 복지관, 시청 등을 순회하며 참여형 교육을 진행한다. 보이스피싱과 전자상거래 피해에 대한 집중 교육으로 시민들의 자율적 피해 예방 역량을 강화할 계획이다.
주요 교육 내용은 어린이·청소년 대상 금융·안전교육(3~12월), 사회초년생 취업사기·보이스피싱 예방(11~12월), 고령자 스마트폰·건강기능식품 피해예방(3~12월), 장애인 전자상거래 권리교육(4~12월), 공무원 금융사기 대응(2026년 상반기) 등이다.
시가 한국소비자원, BNK부산은행, 지역경제교육센터 등과 협력해 전문 강사 풀을 확대하고 체험형 방식을 도입한다. 지난해 123회 교육에 1만1292명이 참여하며 '해외 불법 취업사기 예방교육' 등이 호평을 받았다. 교육 신청은 경제정책과 소비생활센터로 문의하면 된다.
김봉철 디지털경제실장은 "소비자 피해가 지능화되고 있는 상황에서 시민 스스로 권리를 지키는 교육이 필수"라며 "이번 교육이 안전한 소비생활의 울타리가 되길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com