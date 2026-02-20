부산시, 반도체교육센터 개소…마이스터고 유치 속도

반도체 마이스터고 유치 전략 구체화

청년 실무 교육 강화로 경쟁력 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 반도체 인재 양성 기반 조성을 본격화한다. 시는 20일 오후 2시 부산전자공업고등학교에서 '반도체교육센터' 개소식을 열고 반도체 마이스터고 유치를 위한 지원에 나선다고 밝혔다.

부산시가 20일 오후 2시 부산전자공업고등학교에서 지역 반도체 전문 인력 양성의 전초기지가 될 '반도체교육센터' 개소식에 참석해, 부산전자공업고등학교의 반도체 마이스터고 유치를 위한 지원에 나선다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

개소식에는 김경덕 부산시 행정부시장, 김석준 부산시교육감, 서지영 국회의원, 지역 반도체 기업 관계자 등이 참석해 센터 구축 현황을 점검하고 학생들을 격려한다.

시는 부산전자공업고의 반도체 마이스터고 최종 유치를 목표로 2024년부터 체계적인 준비를 이어왔다. 지난해 7월 시의회, 교육청, 부산상공회의소와 4자 업무협약을 체결해 행·재정 지원체계를 마련했으며, 교육청 전담팀(TF)에 참여해 유치 전략을 구체화하고 있다.

이번에 문을 여는 반도체교육센터는 연면적 504㎡ 규모로, 반도체 전·후공정 장비를 갖춘 실습형 교육시설이다. 부산전자공업고의 첫 반도체 전문 인력 양성 인프라로, 향후 마이스터고 유치의 핵심 기반이 될 전망이다.

부산의 반도체 교육이 대학 중심에서 고교 단계로 확장되면서 지역 청년들이 실무 중심 교육을 받고 취업까지 연계할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대된다.

시는 올해 6월 부산전자공업고가 반도체 마이스터고로 지정될 수 있도록 교육청과 협력을 강화하고, 교육과정 운영비와 기자재 확충 예산을 지원할 방침이다. 지역 전력반도체 특화단지와 연계한 지산학 협력을 통해 경쟁력 있는 교육 모델을 구축할 계획이다.

박형준 시장은 "반도체는 부산의 미래 전략산업으로, 기업이 찾아오는 도시를 만들기 위해선 우수한 인재 확보가 필수"라며 "부산전자공업고의 마이스터고 유치를 통해 지역 산업을 이끌 인재를 키워갈 수 있도록 시, 교육청, 학교가 원팀으로 지원하겠다"고 말했다.

