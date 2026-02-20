수원 '반도체' 부산 '해양'…노동부, 지역 특화 고용서비스 운영

전국 고용센터 7곳서 지역·산업 맞춤 고용지원 서비스 제공

노동부-해수부, 해양 일자리 창출 등 협력 위한 MOU 체결

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 지역 여건에 맞춘 고용서비스를 본격적으로 운영한다. 경기 수원은 반도체, 부산은 해양 등 각 지역은 집중하는 대상을 설정해 일자리 정책을 직접 설계한다.

고용노동부는 20일 부산국제여객터미널 컨벤션센터에서 지역·산업 특화 고용센터 출범식을 열었다고 밝혔다.

노동부에 따르면 서울·인천·수원·대구·전주·부산·광주 총 7곳의 고용복지플러스센터는 지역·산업 특화 고용센터로 선정됐다.

지역별 특화 대상을 보면 서울은 청년, 인천은 바이오·뿌리·항공, 수원은 반도체, 대구는 청년, 전주는 미래모빌리티, 부산은 해양, 광주는 중장년으로 정해졌다.

특화 센터는 지역의 산업 특성과 일자리 여건에 맞는 일자리 정책을 직접 설계하고, 유관기관과 협력을 강화해 지역 일자리 문제에 신속히 대응하는 역할을 맡는다.

특화 센터의 담당자들은 지역 여건과 구직자 특성을 고려한 서비스 계획도 발표했다. 부산 센터는 해양산업 특화 인력 양성을 위한 '비 마린(B-Marine) 커리어' 프로그램 신설 계획을 공유했다. 무역물류 및 창고안전 등 해양산업 핵심 직무 중심으로 1400명에게 특화 고용서비스를 제공, 해양산업 취업자를 2000명까지 늘린다는 목표다.

출범식에는 구인 기업과 구직자, 지역 유관 기관 등도 참석해 지역 일자리 정책에 바라는 점을 밝혔다. 김영훈 노동부 장관은 특화센터를 지역의 다른 일자리 문제에도 해법을 제시할 수 있는 정책 모델로 만들겠다 답했다.

노동부는 이날 해양수산부와 해양수산업 육성 및 양질의 지역 일자리 창출을 위한 업무협약(MOU)도 체결했다.

북극항로 시대 대비를 위해 마련된 해당 협약에는 ▲양질의 지역 일자리 창출 ▲전문 인력 양성을 위한 직업훈련 강화 ▲해양 인프라 구축 등 해양수산업에서의 산업안전 관리 강화 등의 내용이 담겼다.

김영훈 장관은 "최근 지역마다 다르게 진행되고 있는 산업구조 전환에 신속히 대응하고, 일자리 여건에 맞는 취업·채용을 지원하기 위해 현장을 잘 아는 지역이 주도적으로 서비스를 설계하고 제공해야 한다"고 밝혔다.

김 장관은 이어 "오늘 출범하는 일곱 개 지역의 일곱 개 특화 고용센터는 지역 산업과 일자리 여건에 맞는 맞춤형 고용 솔루션을 제공할 것이며, 정부는 이 특화센터들이 일자리 정책의 허브로 성장할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 강조했다.

