김영환 충북지사, 국토부 2차관에 철도 현안 건의

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김영환 충북도지사가 19일 정부세종청사에서 국토교통부 홍지상 제2차관을 만나 충북의 주요 철도 현안을 건의했다.
이번 면담에서 김 지사가 건의한 사업은 ▲청주공항~김천 철도 ▲청주공항~신탄진 광역철도 ▲중부내륙선 지선 ▲오송 연결선 ▲충청권광역급행철도(GTX) 증평 연장 등이다.
김 지사는 "청주공항~김천 철도 노선은 수도권과 중부내륙, 남부지역을 최단 거리로 연결하는 대한민국의 숨은 미싱 링크(Missing Link)"라며 "행정수도 관문 공항인 청주공항의 접근성을 획기적으로 높이고 정부의 '5극 3특' 국가 균형발전 전략을 가속할 핵심 사업"이라고 강조했다.
또한 청주공항~신탄진 광역철도에 대해서는 "대전·세종·청주를 하나의 생활권으로 묶는 순환형 광역철도망 완성 사업"이라며 "충청권 메가시티 실현의 기반이 될 것"이라고 말했다.
충북도 관계자는 "제5차 국가 철도망 구축 계획에 도내 주요 철도 현안이 최대한 반영될 수 있도록 국토부와 유관 기관과의 협의를 지속할 예정"이라고 밝혔다.
