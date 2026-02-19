렛츠런파크 부산경남, 주말 상생 플리마켓 '말죽거리마켓' 운영 재개

특별 이벤트로 지역 문화 활성화
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국마사회 렛츠런파크 부산경남은 다음달 1일부터 주말 상생 플리마켓 '말죽거리마켓' 운영을 재개한다고 19일 밝혔다. 지역 소상공인 판로 지원과 일자리 창출 효과를 기대한다.
말죽거리마켓은 놀이시설, 볼거리, 먹거리를 제공하는 주말 상설 행사다. 단순 마켓을 넘어 지역 소상공인 안정적 판매처로 자리 잡았다.
마켓은 매주 토·일 오전 11시부터 오후 5시까지 더비광장에서 열린다. 어린이 놀이기구는 주말 내내 운영되며, 일요일에는 플리마켓 부스와 푸드트럭 존이 추가된다.
올해는 붉은 말의 해 맞이 특별 체험 이벤트를 매월 선보인다. 첫째 주 일요일 플리마켓 구매자는 '말마 행운의 부적' 키링을 증정한다. 출석 스탬프 이벤트로 상반기·하반기 경품도 제공한다.
엄영석 부산경남지역본부장은 "고객 차별화 즐거움과 소상공인 상생 일자리 창출의 장이 되길 바란다"며 "지역민 호흡하는 복합문화공간 역할을 다하겠다"고 말했다.
렛츠런파크 부산경남은 이번 마켓을 시작으로 지역 연계 문화 행사를 지속한다.
