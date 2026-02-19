전주시, 시민 체감형 복지·환경 정책 강화

AI 기반 복지안전망 강화·탄소중립 가속 등 7대 추진 전략 제시
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 19일 복지환경국 신년 브리핑을 열고 '모두가 누리는 활기찬 복지, 친환경 기반의 지속가능한 도시'를 목표로 한 7대 추진 전략을 발표했다.
7대 전략은 △주민 체감형 상생복지 강화 △건강하고 풍요로운 노인복지 확대 △장애인 생애 맞춤형 복지체계 구축 △여성·아동·가족 친화 환경 조성 △탄소중립도시 조성 △생태 중심 생활환경 구축 △전주동물원 재도약이다.
시는 '전주함께라면', '전주함께라떼&북카페', '전주함께힘!피자' 등 지역 특화 함께복지 사업을 확대해 주민 참여 기반의 복지연대를 강화한다.
특히 AI 기반 빅데이터 분석을 도입해 복지 행정을 '신청 중심'에서 '찾아가는 발굴' 체계로 전환하고, 은둔형 고립가구 등 위기가구를 선제 발굴해 지원한다.
저소득층 자활사업을 본격화하고 보훈수당을 월 2만 원 추가 인상해 국가유공자 예우도 강화했다.
노인복지 분야에서는 의료·요양·돌봄·주거를 통합 지원하는 체계를 구축하고, 병원동행 서비스와 치매전담형 요양시설 확충, 노인 일자리 확대를 추진한다.
아중노인복지관은 3월 개관하며, 5월 준공 예정인 효자어울림복합복지관은 전 세대가 이용하는 복합공간으로 조성된다.
장애인 정책도 강화한다. 전북권역재활병원과 전주 장애인체육복지센터를 건립해 재활의료·체육·평생교육·자립지원을 통합 제공한다. 바우처 지원 확대와 자립지원 시범사업도 병행한다.
여성친화도시 지정을 목표로 기본계획을 수립하고, 국공립어린이집 확충과 24시간 어린이집 운영 등 돌봄 공백 해소에도 나선다.
아울러 2050 탄소중립 실현을 위해 태양광 등 신재생에너지 보급을 확대하고, 생태교육과 환경오염원 선제 관리로 지속가능한 도시 기반을 다진다.
전주동물원은 천연기념물 보존관 운영과 노후 시설 개선을 통해 도심 속 생태 힐링 공간으로 재정비한다.
김현옥 전주시 복지환경국장은 "시민 삶을 중심에 두고 복지 사각지대 해소부터 탄소중립 실현까지 현장 중심 정책을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com