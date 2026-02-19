보성군, 재생에너지로 '에너지 자립 도시' 시동

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 보성군이 정부의 신재생에너지 확대 기조에 맞춰 재생에너지 발전사업을 본격 추진, 지역 여건에 맞는 친환경 에너지 생산 기반을 구축해 '에너지 자립 도시' 구현에 나선다.
19일 보성군에 따르면 상반기 중 '보성군 신재생에너지 발전 기본계획' 수립 연구용역에 착수해 발전 가능 입지 발굴, 발전원별 추진 전략, 주민 참여 사업 모델, 계통 연계 방안 등을 종합 검토해 보성형 재생에너지 중장기 로드맵을 마련할 계획이다.
이를 토대로 득량만 간척지, 보성강, 주암호 등 수자원과 풍부한 일사량을 활용한 태양광 발전사업을 단계적으로 추진하고, 군 소유 주차장·유휴부지 등 공공 자산도 발전사업에 적극 활용한다.
군은 군민이 희망하는 발전 가능 지역을 지속 발굴해 사업 대상지를 넓히는 한편, 정부 핵심 정책인 '햇빛소득 마을사업'을 도입해 주민 참여형 마을 단위 재생에너지 모델을 구축하고 발전 수익을 '햇빛연금' 형태로 환원, 안정적인 주민 소득원으로 정착시킬 방침이다. 발전사업 수익의 지역 환원을 제도화하기 위해 '신재생에너지 발전사업 주민참여 및 개발이익 공유 조례' 제정도 추진 중이다.
군 관계자는 "재생에너지는 지역의 새로운 성장동력이자 주민 소득원"이라며 "친환경 에너지 생산과 소득 창출이 선순환하는 지속 가능한 에너지 정책으로 에너지 자립 도시를 구축하겠다"고 말했다.
