인천시, 중소 관광기업 청년 고용장려금 지원…1인당 최대 450만원

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시와 인천관광공사는 지역 중소 관광기업의 인력난 해소와 청년 일자리 창출을 위해 '인천 중·소 관광기업 고용장려금 지원사업'을 추진한다고 19일 밝혔다.
시와 관광공사는 인천 소재 중소 관광기업이 인천 거주 만 39세 이하 청년을 정규직으로 채용하고 3개월 이상 고용 유지 시 1인당 최대 450만원 장려금을 지원한다.
인원은 기업당 1명이 원칙이지만 우대 요건 충족 시 최대 2명까지 가능하며 올해는 모두 30명을 지원할 계획이다.
시와 관광공사는 채용 인정 기간을 2026년 1월부터 8월까지 확대하고 전년도 참여 기업의 지속 고용 시 가점 부여로 안정적 운영을 유도한다는 방침이다.
신청은 2월 23일부터 10월 1일까지 인천관광기업지원센터 누리집(http://tourbiz.ito.or.kr/)에서 서류 확인 후 이메일로 제출하면 되며 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.
유정복 인천시장은 "고용장려금 지원 사업은 지역 기업 인력난 완화와 청년 취업 기회 확대에 기여할 것"이라며 기업들의 적극 참여를 당부했다.
hjk01@newspim.com