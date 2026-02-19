부산시, '영 로얄러셀 부산캠퍼스' 인허가 절차 완료…9월 착공 추진

국제 교육 중심지로 서부산권 발전 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 명지지구 내 '영(英)로얄러셀 부산캠퍼스' 건축허가를 완료하며 본격적인 사업 추진 단계에 들어섰다고 19일 밝혔다.
이번 절차로 민선 8기 공약인 '동남권 1호 외국교육기관' 유치 기반을 마련했다.
시는 지난 13일 건축허가, 11일 실시계획 변경 고시 등 주요 인허가 절차를 모두 마무리했다. 이를 통해 외국인 교육 수요 해소와 정주 여건 개선, 외국인 투자 유치 활성화 등 지역 글로벌 경쟁력 강화 효과가 기대된다.
시는 그간 타당성 조사와 관계기관 협의 등 사전 절차를 진행해왔다. 부산진해경제자유구역청·LH 등과 전담팀(TF)을 구성해 행정 협력체계를 운영하며 인허가 과정이 원활히 이뤄지도록 지원했다.
시는 인허가 완료 이후에도 한국토지주택공사(LH)의 설계 및 착공이 계획대로 진행되도록 행정지원을 지속할 방침이다. LH는 올해 9월 착공, 2028년 8월 개교를 목표로 하고 있다.
'영 로얄러셀 부산캠퍼스'는 연면적 1만9286㎡ 규모로 조성되며, 170여 년 전통의 영국 명문 로얄러셀스쿨 본교의 교육 철학이 반영된다. 교사동과 관리동, 다목적강당, 수영장 등 6개 동 규모로 구성되며, 유·초·중 전 과정을 아우르는 1350명 규모의 글로벌 교육 환경이 갖춰진다.
시는 이 시설이 글로벌 인재 양성과 외국계 기업 정착을 뒷받침하는 핵심 정주 인프라로 작용해 서부산권을 국제 교육 중심지로 이끌 것으로 보고 있다.
박형준 시장은 "영 로얄러셀 부산캠퍼스는 외국인 투자 유치를 위한 교육 환경과 정주 기반을 강화해 부산의 글로벌 경쟁력을 높이는 중요한 자산이 될 것"이라며 "관계기관과 협력해 세계적 수준의 교육허브 도시 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
