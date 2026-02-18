구아이링 "금메달 못 땄지만…통산 메달 5개, 꽤 멋진 타이틀 아닌가"

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 가장 주목받은 스타 중 한 명인 구아이링(중국)이 금메달은 아직 없지만, 통산 최다 타이인 5번째 올림픽 메달 획득에 의미를 부여했다.
구아이링은 17일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 프리스타일 스키 여자 빅에어 결선에서 179점을 받아 메건 올덤(캐나다·180.75점)에 이어 은메달을 차지했다. 2022 베이징 대회 초대 챔피언이었던 그는 2연패에는 실패했다.
경기 후 구아이링은 "올림픽 메달 5개라는 타이틀이 꽤 멋지지 않나. 메달을 5개나 땄다는 것이 정말 자랑스럽다"라고 소감을 밝혔다.
미국인 아버지와 중국인 어머니 사이에서 태어나 중국 대표로 활약 중인 그는 이번 대회 출전 선수 중 최근 1년 수입이 가장 많은 선수로도 알려졌다. 포브스는 구아이링의 최근 1년 수입을 2300만 달러(약 337억원)로 추산했다.
구아이링은 2022 베이징 동계올림픽에서 금메달 2개와 은메달 1개를 획득했다. 이번 대회에서는 세 종목 중 두 종목을 치른 현재 은메달 2개를 목에 걸었다.
특히 이번 빅에어 출전 자체가 예상 밖이었다. 그는 베이징 이후 이 종목에 나서지 않았고, 올림픽을 위해 특별히 준비하지도 않았다고 밝혔다. 결선 당일에는 폭설로 경기가 1시간 넘게 지연됐고, 마지막 연습 주행에서 헬멧이 부서질 정도로 머리를 강하게 부딪히는 변수도 있었다.
구아이링은 "경기가 연기된 것이 다행이었다. 얼음찜질을 하며 안정을 찾을 수 있었다"며 "뇌진탕 증상은 없었지만, 만약 일정이 그대로 진행됐다면 이런 결과는 나오지 않았을 것"이라고 설명했다.
이번 은메달로 구아이링은 올림픽 통산 메달을 5개(금2·은3)로 늘렸다. 이는 프리스타일 스키 선수 최다 메달 공동 1위 기록이다. 캐나다의 '모굴 황제' 미카엘 킹즈버리(금2·은3)와 어깨를 나란히 했다.
구아이링은 "어릴 때부터 무엇이든 최고가 되고 싶었다"며 "스키 선수로서도 가능한 한 최고의 선수가 되고 싶다. 모든 종목에 나가 모두 우승하고 싶다"고 밝혔다. 그는 20일 시작하는 하프파이프에서 베이징에 이어 2연패에 도전한다.
