서울, 히로시마와 2-2 무승부…ACLE 16강 자력 진출 실패

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= FC서울이 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 최종전에서 일본 강호 산프레체 히로시마와 2-2로 비기며 16강 자력 진출에 실패했다.
서울은 17일 서울 목동종합운동장에서 열린 8강 리그 스테이지 마지막 경기에서 전반 클리말라의 페널티킥 선제골에 이어 정승원의 크로스가 상대 자책골로 연결되며 2-0으로 앞서갔다. 그러나 후반 추가시간 3분 사이에 연속 실점하며 2-2 무승부로 경기를 마쳤다.
이로써 승점 10(2승 4무 2패)으로 리그 스테이지를 끝낸 서울은 동아시아 6위에 자리해 남은 팀들의 경기 결과를 지켜봐야 하는 처지가 됐다. 이날 승리했다면 16강 진출을 확정지을 수 있었지만, 기회를 놓치고 말았다.
서울은 전반 10분 송민규의 패스를 받은 김진수가 얻은 페널티킥을 클리말라가 성공시키며 리드를 잡았다. 전반 27분에는 정승원의 낮은 크로스가 상대 자책골로 이어져 2-0까지 점수 차를 벌렸다.
후반 들어 히로시마의 공격이 거세졌지만, 골키퍼 구성윤의 선방으로 한동안 리드를 지켰다. 구성윤은 후반 15분과 34분 슈팅을 막아내며 클린시트를 이어갔으나, 후반 추가시간 집중력이 무너지며 서울의 16강 희망도 사라졌다. 후반 48분 저메인 료, 51분 기노시타 고스케의 골로 동점을 허용했다. 이날 경기는 한파로 인한 서울월드컵경기장 잔디 문제로 목동종합운동장에서 열렸다.
