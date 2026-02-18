경기도교육청, 학교·학생 성장에 중점 둔 학부모교육 추진

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청평생학습관이 경기교육정책에 기초하여 학교와 학생 성장에 중점을 둔 '2026 신입생 학부모교육'을 추진한다고 18일 밝혔다.
교육청은 2026년 운영계획에 따라 ▲학생과 학부모가 함께 참여하는 경기학부모교육 페스티벌 ▲학교 방문 학부모교육 ▲특수교육대상학생을 위한 맞춤형 교육 ▲학부모 집단 상담 프로그램 확대 등을 실시할 예정이다.
특히, 23일부터 시작되는 학부모교육은 새 학기를 준비하는 자녀를 위한 '2026 신입생 학부모교육'과 자녀교육 역량강화를 목표로 하는 학교와의 관계 형성 프로그램으로 구성됐다.
류영신 관장은 "지난해에는 지역과 학교를 대상으로 한 학부모교육과 온라인 교육에 약 7만 5천여 명의 학부모가 참여했다"며 "2026년에는 더욱 맞춤형 프로그램을 개발하고 적극적으로 추진하겠다"고 밝혔다.
경기도교육청평생학습관은 또한 학부모교육과 상담, 전문 강사 인력풀 제공, 교육자료 제작 및 보급을 통해 학생과 학부모의 건강한 성장을 지원하고 있다.
