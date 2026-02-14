[핌in아산] 1위 수성 원하는 하나은행 이상범 감독 "선수들 체력 떨어진 상태"

[아산=뉴스핌] 이웅희 기자=공동 1위 부천 하나은행이 3위 아산 우리은행을 적지에서 만난다.
하나은행 이상범 감독은 14일 아산 이순신체육관에서 열리는 BNK 금융 2025~2026 여자프로농구 우리은행과의 원정경기를 앞두고 "선수들의 체력도 많이 떨어졌다. 압박을 못 붙인다. 양인영, 박진영이 좋지 않아서 로테이션도 돌리지 못했다. 그래서 압박을 포기하고 5~6경기 치렀다. 지금은 어쩔 수 없다"고 말했다.
다만 이날 경기에선 선수들이 온 힘을 쏟아부을 수 있다. 이 감독은 "오늘 경기 끝나면 선수들 하루 반 외박이다. 너무 쉬지 않고 달려왔다. 나도 힘들다고 느낄 정도"라고 밝혔다.
이번 시즌 하나은행은 우리은행전 4전 전승 중이다. 이 감독은 "스타일이 비슷하다. 에너지 가지고 하는 팀이다. 우리 애들이 더 빨리, 많이 뛴 거다. 우리가 저 쪽보다 에너지가 있던 것"이라면서 "지금 우리은행 선수들 부상이 많다. 한엄지도 없고, 이명관도 다쳤더라. 주축 멤버가 다치면 감독 입장에선 어쩔 수 없는 일"이라고 동병상련의 입장을 밝혔다.
iaspire@newspim.com