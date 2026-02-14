[핌in아산] 3연승 도전, 우리은행 위성우 감독 "이명관 공백은 이민지로"

[아산=뉴스핌] 이웅희 기자=3위 아산 우리은행이 공동 1위 부천 하나은행을 상대로 3연승에 도전한다.
우리은행 위성우 감독은 14일 아산 이순신체육관에서 열리는 BNK 금융 2025~2026 여자프로농구 하나은행과의 홈경기를 앞두고 "지금 우리는 베스트 5를 정하기도 어렵다. (부상으로 빠진)이명관 자리는 이민지로 채운다. 하지만 이민지가 부상으로 뛴지 얼마 되지 않는다"라고 걱정했다.
우리은행은 이번 시즌 하나은행에 4전 전패 중이다. 위 감독은 "하나은행의 수비가 좋아졌다. 팀 평균 실책이 하나은행에 비해 3개 더 많다. 가드가 없다고 하지만, 어시스트 하려는 농구가 아니다. 모든 선수들이 다 리바운드하고, 슛을 던진다. 상대하기 어렵다"고 밝혔다.
연이은 부상 악재 속에서도 위 감독은 활로를 뚫고 있다. 그는 "주전 중 3명이 없다. 나나미가 갔고, 한엄지와 이명관도 없다. 하지만 이들이 빠지니, 다른 선수들이 해준다"면서 "이다연이 생각보다 잘한다. 연습 때보다 경기 때 훨씬 잘한다. 수비도 늘더라. '이 선수는 안돼'라고 예단하지 않으려고 한다. 감독으로 또 배우고 있는 시즌"이라고 말했다.
