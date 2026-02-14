에이티즈, 'Adrenaline' 음악방송 2관왕...음원∙음반∙음방 1위 싹쓸이

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=그룹 에이티즈(ATEEZ)가 'Adrenaline'으로 음악방송 2관왕을 차지했다. 음원∙음반∙음방 1위를 싹쓸이하고 있다.
에이티즈는 지난 13일 오후 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에서 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)' 타이틀곡 '아드레날린(Adrenaline)'으로 1위 트로피를 품에 안았다.
수상 직후 에이티즈는 "'아드레날린'으로 1등 할 수 있게 되어서 기쁘다. 에이티니(공식 팬덤명)에게 가장 고맙고, 올 한 해 열심히 달려가라는 의미로 주신 상이라 생각한다. 소중한 상 잊지 않고 힘차게 나아가겠다. 사랑한다"라고 소감을 밝혔다.
'골든 아워 : 파트 4'는 폭풍의 한가운데서도 흔들리지 않고 신념을 붙들고 앞으로 나아가려는 에이티즈의 의지를 담아낸 앨범으로, 혼란과 충돌 속에서도 선택을 멈추지 않는 에이티즈의 현재를 음악으로 풀어냈다.
글로벌 팬들의 뜨거운 관심 속에 초동 판매량(앨범 발매 후 일주일간의 판매량) 154만 장 이상을 기록했고, 에이티즈는 통산 여섯 번째 밀리언 셀러 음반을 탄생시키며 적수 없는 인기를 증명했다.
더불어 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트, 유러피안 아이튠즈 앨범 차트, 31개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 모두 정상에 올랐고, 78개 국가 및 지역 애플뮤직 톱 앨범 차트 순위권에 진입하며 세계 음악 시장 속 '월드클래스 아티스트'다운 존재감을 빛냈다.
타이틀곡 '아드레날린'은 벅스 실시간 및 일간 차트 1위, 21개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 송 차트 1위, 써클차트 주간 다운로드 차트 1위 등 다양한 국내외 음원 차트에서 호성적을 거뒀다. 강렬한 열정과 에너지가 담긴 뮤직비디오 또한 유튜브 조회수 3700만 회를 돌파하며 뜨거운 사랑을 받고 있다.
에이티즈는 14일 오후 방송되는 MBC '쇼! 음악중심'에 출연해 컴백 활동을 이어간다.
