한국 여자컬링, '베이징 대회 우승팀' 영국 9-3 완파... 2연승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자컬링 대표팀이 '디펜딩 챔피언'을 잡고 2연승을 달렸다.
여자 컬링 대표팀은 13일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 3차전에서 영국을 9-3으로 이겼다. 한국은 하루 휴식을 취하고 15일 오전 3시5분 덴마크와 4차전을 치른다.
영국은 2022 베이징 대회 이 종목 금메달 팀이다. 당시 멤버 가운데 제니퍼 도즈만 남아 있고 지난해 유럽선수권 준우승을 합작한 전력이 있는 강팀이다.
1엔드는 한국이 블랭크로 후공을 지켰고 2엔드에서 2점을 먼저 가져갔다. 영국은 3엔드에서 2점을 만회해 2-2를 만들었다. 한국은 4엔드에서 1점을 보탰다. 영국도 5엔드에서 1점을 따라붙어 전반은 3-3으로 마쳤다.
승부는 후반에 갈렸다. 한국은 6엔드에서 3점을 뽑아 6-3으로 달아났다. 영국의 더블 테이크아웃 실패가 겹쳤다. 한국은 7엔드에서 1점을 스틸했고 8엔드에서도 2점을 스틸해 점수는 9-3이 됐다. 영국은 8엔드가 끝난 뒤 악수를 청했다.
한국은 이번 대회 경기도청팀이 태극마크를 달고 출전했다. 스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 팀을 꾸렸다. 대표팀 별칭은 '팀 5G'다. 1차전에서 미국에 4-8로 졌다. 2차전에서 개최국 이탈리아를 7-2로 잡은 기세를 타고 3차전에서 영국까지 꺾었다.
한국 대표팀은 2025 하얼빈 동계아시안게임에서 10전 전승으로 우승한 팀이다. 2018 평창 대회 '팀 킴'의 은메달 이후 8년 만에 올림픽 메달에 도전한다.
