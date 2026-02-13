[프로배구] '카리 31점' 현대건설, 선두 도로공사 잡고 2위 다지기

안방서 3-1 역전… 3위 흥국생명과 승점 3차 벌려

KB손해보험, 삼성화재 7연패 빠뜨리고 3연패 탈출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 현대건설이 1, 2위 맞대결에서 한국도로공사를 눌렀다. KB손해보험은 삼성화재를 완파하고 3연패를 끊었다. 현대건설은 13일 경기도 수원체육관에서 열린 2025-2026 V리그 여자부 홈 경기에서 한국도로공사에 세트 스코어 3-1(22-25 26-24 25-18 26-24) 역전승을 거뒀다.

현대건설은 승점 51(17승 11패)을 만들었다. 3위 흥국생명과 격차를 승점 3으로 벌리며 2위 자리를 더욱 굳혔다. 2연패를 당한 선두 도로공사(승점 55)와는 승점 4 차다. 시즌 상대 전적은 2승 3패가 됐다.

도로공사가 1세트를 가져가며 먼저 앞섰지만 2세트부터 흐름이 바뀌었다. 현대건설은 2세트 23-24에서 이예림의 블로킹으로 듀스를 만들었다. 카리가 백어택 2개로 세트를 뒤집었다. 1세트씩 주고받은 뒤 현대건설은 3세트에서 흐름을 완전히 가져왔다.

현대건설은 3세트 15-15에서 4점을 연속으로 뽑았다. 카리와 양효진이 공격을 몰아쳤다. 24-18에서는 한미르가 서브 에이스로 세트를 끝냈다. 4세트 현대건설은 18-20에서 3연속 득점으로 21-20을 만들었다. 듀스가 다시 열렸다. 24-24에서 김희진의 다이렉트킬이 나왔다. 마지막은 도로공사의 공격이 엔드라인을 벗어났다.

현대건설은 카리가 31점으로 최다 득점을 기록했다. 자스티스 야우치가 19점, 양효진이 12점, 이예림이 10점으로 뒤를 받쳤다. 도로공사는 모마가 29점으로 버텼다. 강소휘가 허리 통증으로 빠진 공백이 컸다.

남자부에서는 KB손해보험이 의정부에서 열린 홈 경기에서 삼성화재를 세트 스코어 3-0(25-14 25-22 25-16)으로 이겼다. 3연패를 끊은 KB손해보험은 승점 43(14승 14패)이 됐다. 한국전력과 승점이 같아졌지만 승수에서 밀려 5위에 머물렀다. 7연패에 빠진 삼성화재는 5승 23패, 승점 15로 최하위다.

KB손해보험은 1세트 6-5에서 4점을 연속으로 뽑아 10-5로 달아났다. 비예나가 1세트에만 12점을 올렸다. 2세트 KB손해보험이 19-21에서 뒤집었다. 상대 범실이 나왔고 황택의의 서브 에이스가 더해졌다. 임성진이 23-22에서 블로킹을 만든 뒤 마지막 점수까지 해결했다. 3세트에선 7-6에서 5점을 몰아치며 승부를 결정지었다.

KB손해보험의 외국인 주포 비예나는 27점을 폭발하는 원맨쇼를 선보이며 팀에 승리를 선사했다. 삼성화재는 외국인 선수 미힐 아히가 15점에 그쳤고 국내 선수들마저 무기력한 모습을 보이면서 완패했다.

