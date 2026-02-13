러, 우크라선수 '추모 헬멧'에 "스포츠 정치화" 비판

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 러시아가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 '추모 헬멧'을 쓰고 출전하려던 우크라이나 선수에 대한 국제올림픽위원회(IOC)의 제재 결정을 지지했다.
드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 12일(현지시간) 러시아 스포츠 매체 스포르트-엑스프레스에 우크라이나 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치의 출전 금지 처분과 관련해 "스포츠는 정치화하면 안 된다"고 말했다. 아미르 하미토프 러시아 하원(국가두마) 스포츠위원회 부위원장도 타스 통신에 "규정은 모두에게 적용된다"며 IOC 결정을 옹호했다.
하미토프 부위원장은 "이런 참가자들에게는 불쾌한 현실이지만 결정해야 한다"며 "당신은 선수입니까, 정치 선동가입니까"라고 말했다.
헤라스케비치는 이번 올림픽에서 러시아의 우크라이나 '특별군사작전'으로 희생된 우크라이나 운동선수 24명의 이미지를 헬멧에 새겨 출전하려 했다. 그러나 IOC는 올림픽 헌장 제50조 2항을 근거로 이를 불허했다. 해당 조항은 '어떠한 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전은 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 지역에서 허용되지 않는다'고 규정한다. IOC는 추모 완장 착용을 절충안으로 제시했으나 헤라스케비치는 헬멧을 고수했다. IOC는 결국 헤라스케비치의 올림픽 참가 자격을 박탈했다.
우크라이나는 헤라스케비치를 제재한 IOC 결정에 반발했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 헤라스케비치의 애국심을 기리며 그에게 훈장을 수여했다.
