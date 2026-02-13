[NBA] '41세 44일' 르브론, 최고령 트리플더블… 22년여만에 새역사

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '킹 르브론 제임스(LA 레이커스)의 가 미국프로농구(NBA) 최고령 트리플더블 기록을 22년여만에 새로 썼다. 제임스는 13일(한국시간) 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 2025-2026 NBA 정규리그 댈러스 매버릭스전에서 35분 21초를 뛰면서 28점 10리바운드 12어시스트를 기록했다.
레이커스는 124-104로 이겼다. 레이커스는 33승 21패로 서부 콘퍼런스 5위를 유지했다. 댈러스는 19승 35패로 12위에 머물렀다.
제임스는 41세 44일에 트리플 더블을 기록해 NBA 최고령 트리플더블 기록이 경신했다. 종전 기록은 칼 말론이 2003년 11월 29일 샌안토니오전에서 남긴 40세 127일이었다. 제임스가 약 22년 3개월 만에 갈아치웠다. 제임스는 경기 종료 2분 5초를 남기고 10번째 리바운드를 잡아내며 새로운 기록이 완성했고 교체 사인이 나오자 관중은 기립해 박수를 보내며 제임스의 새 역사에 경의를 표했다.
제임스의 정규리그 트리플더블은 통산 123번째. 지난해 2월 뉴욕 닉스전 이후 1년여 만이었다. 제임스는 경기 뒤 "커리어의 후반부에 있는 지금, 이런 순간들이 더 감사하게 느껴진다"며 "득점, 리바운드, 어시스트 세 영역에서 모두 영향력을 발휘할 수 있다는 점이 의미 있다. 특히 어시스트는 내가 가장 좋아하는 부분이다"라고 덧붙였다.
psoq1337@newspim.com