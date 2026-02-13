[프로농구] 창원 LG 선수단, LG생활건강의 특별 선물 수령

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=창원LG 세이커스 선수단이 LG생활건강으로부터 선수단 특별 선물을 전달받았다.
LG생활건강은 설 명절을 앞둔 지난 12일 창원체육관을 찾아 2025~2026시즌 LG전자 프로농구 선두를 달리고 있는 선수단에게 LG생활건강 제품으로 구성된 우승 기원 선물세트를 전달했다.
이번 선물세트는 지난 시즌 LG세이커스 창단 첫 우승을 축하하고, 올 시즌에도 최고의 활약을 보여주고 있는 선수단의 노고에 보답하기 위해 마련됐다
선물세트는 LG생활건강 대표 제품으로 빌리프 선스틱, CNP 앰플미스트, 피지오겔 바디로션, 유시몰 치약, 닥터그루트 샴푸, 아우라 퍼퓸 섬유탈취제, 발을씻자 풋샴푸 등 운동선수에게 꼭 필요한 제품을 담았다.
이선주 LG생활건강 사장은 "선수단 여러분의 소중한 피부와 모발, 치아 건강을 지키며 일상 속 행복을 누리시길 바란다."면서 "2026년 붉은 말의 기운을 받아 매 경기마다 열정과 용기, 도전 정신을 발휘하는 선수단의 플레이가 팬들에게 무한한 감동을 선사하기를 기대한다"고 말했다.
LG 농구단 주장 허일영은 "LG생활건강에서 선수단에 관심을 가져주셔서 감사하며, 팬들의 응원에 보답하기 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.
