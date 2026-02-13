광주 광산구, '임대료 0원' 청년온가 입주자 22일까지 모집

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 광산구가 청년들의 안정적인 자립과 사회 진출을 돕기 위해 '광산 청년온가' 추가 입주자를 모집한다고 13일 밝혔다.
광산 청년온가는 지난 2023년 광주도시공사와 협약을 통해 조성된 4층 규모의 연립주택이다.
입주자에게는 최대 2년 동안 거주 공간을 제공하며 월 임대료 없이 보증금 50만원과 공과금만 부담하면 된다.
또한 입주 청년들에게는 취·창업 교육 및 정보를 제공하고 관련 기관과 사업 연계, 개인별 심리상담 등 다양한 프로그램을 제공한다.
추가 모집 대상은 광산구에 거주하는 3개월 이내 미취업 남성 청년 19세 이상에서 39세 미만 4명이다.
모집 기간은 오는 22일까지며 신청 방법은 전자우편으로 신청하면 된다.
자세한 사항은 광산구 누리집 새소식 게시판을 참고하면 된다.
광산구 관계자는 "청년온가가 지역 청년들이 홀로서기를 준비할 수 있는 든든한 기반이 되길 바란다"라며 "앞으로도 미래세대인 청년들이 사회구성원으로서 성장할 수 있도록 지원하겠다"라고 전했다.
