김진경 경기도의장 "결산검사, 예산안 심의 후 정책 목표 달성 확인하는 단계"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회는 지난 12일 예담채에서 2025회계연도 결산검사위원 위촉식을 개최했다고 13일 밝혔다.
이번에 위촉된 결산검사위원은 총 13명으로 경기도의회 김도훈, 이호동, 임창휘 의원을 포함해 공인회계사 3명, 세무사 3명, 시민사회단체 관계자 1명, 재무·예산 전문가 3명 등으로 구성됐다.
결산검사위원들은 4월 16일부터 5월 15일까지 30일 동안 경기도 및 경기도교육청, 산하 공공기관을 대상으로 지방재정 관련 법령과 회계절차에 따라 예산 집행의 적정성과 재정운영 효율성을 점검할 예정이다.
대표위원인 김도훈 위원은 "결산검사를 통해 예산 집행의 적법성과 효율성을 면밀히 살펴보겠다"고 말했다.
김진경 의장은 "결산검사는 예산안 심의 후 정책 목표의 달성을 확인하는 단계"라며 "도민의 소중한 세금이 잘 쓰였는지 철저하게 점검해 투명한 결산검사가 이루어지길 바란다"고 당부했다.
결산검사위원 명단은 다음과 같다. ▲경기도의회 의원: 김도훈, 이호동, 임창휘▲공인회계사: 김광현, 박규영, 전민영
▲세무사: 남궁혜선, 이종현, 임채철▲시민사회단체: 이정아▲재무전문가: 이계연, 남상중, 신창승
beignn@newspim.com