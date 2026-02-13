이재현 회장의 '꿈지기 철학' 결실…최가온, 한국 설상 첫 금빛 역사

한국 설상 최초 금메달·스노보드 최연소 기록…CJ 스포츠 철학 증명

부상에도 흔들림 없는 지원…'OnlyOne' 철학이 만든 올림픽 정상

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ그룹이 후원하는 TEAM CJ 최가온이 12일(현지 시간) 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 극적인 금메달을 차지했다. 이번 금메달은 한국 설상 종목 최초의 올림픽 금메달이자, 올림픽 스노보드 종목 사상 최연소 금메달(17세 3개월) 기록이라는 점에서 의미를 더한다. 특히 이번 성과는 이재현 회장이 강조해온 '꿈지기 철학'이 세계 무대에서 결실을 맺은 사례로 평가된다.

13일 CJ그룹에 따르면 이 회장은 "기업은 젊은이들의 꿈을 지켜주는 '꿈지기'가 되어야 한다"는 철학 아래 단기 성과가 아닌 성장 가능성에 주목한 장기 후원을 이어왔다.

CJ가 후원하는 최가온이 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 스노보드 하프파이프 금메달을 획득했다.[사진=CJ그룹 제공]

CJ는 2022년 FIS(국제스키연맹) 주니어 세계선수권대회 우승을 계기로 최가온의 잠재력에 주목했고, 중학생이던 2023년부터 개인 후원을 시작했다. 2024년 스위스 훈련 도중 허리 골절 부상으로 강원 동계유스올림픽 출전이 무산됐을 때도 지원을 중단하지 않았다. 성과보다 가능성을 본다는 이 회장의 철학이 그대로 적용된 사례다.

CJ는 해외 원정 훈련과 국제대회 참가 비용을 전폭 지원하며 최가온이 세계 정상급 선수들과 동일한 환경에서 훈련할 수 있도록 뒷받침했다. 또한 해외 전지훈련이 잦은 선수단을 위해 '비비고' 한식 간편식을 지원하며 낯선 환경에서도 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 세심하게 지원해왔다. 최가온은 부상 복귀 이후 2025-26 시즌 월드컵 3연속 우승으로 상승세를 이어갔고, 첫 올림픽 무대에서 금메달을 거머쥐며 후원에 보답했다.

최가온이 꿈으로 밝혀온 "세계에서 제일 잘 타는 선수"라는 목표는 CJ가 추구하는 'OnlyOne(최초·최고·차별화)' 철학과도 맞닿아 있다. CJ는 설상 종목처럼 상대적으로 지원 기반이 부족한 분야에서도 과감한 투자를 이어왔다. 2018년 평창 동계올림픽에서 스노보드 알파인 이상호와 스켈레톤 윤성빈을 후원해 은메달과 금메달을 이끈 데 이어, 이번 밀라노에서도 결실을 맺었다.

CJ 관계자는 "최가온 선수가 끝까지 포기하지 않는 도전 정신으로 올림픽 금메달을 이뤄내 매우 기쁘다"며 "앞으로도 유망주들이 글로벌 No.1을 향해 도전할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.

mkyo@newspim.com